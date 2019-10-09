تعرف على خصم الزمالك في الكونفيدرالية حال توديع دوري الأبطال

أسفرت قرعة دور الـ32 التكميلي من كأس الكونفدرالية الإفريقية، عن مواجهات متوازنة للفرق المصرية والتي أسدل الستار عليها اليوم في مقر الاتحاد الإفريقي بالقاهرة.









وسيواجه الخاسر من مواجهة الزمالك وجينيراسيون السنغالي المقبلة... فريق إيزيك اف سي البنيني، علماً بأن الخاسر من هذه المواجهة سيتحول للمشاركة في الكونفيدرالية.

وجاءت القرعة بالكامل على النحو التالي:





يانج أفريكانز التنزاني - بيراميدز من مصر.

هوريا كوناكري الغيني - بانداري الكيني.

كمابالا سيتي الأوغندي - بارادو الجزائري

الخاسر بين الزمالك وجينيراسيون فوت - إيزيك البنيني.

إنيمبا النيجيري - جالاكسي الجنوب إفريقي.





زاناكو الزامبي - كانو اف سي غينيا الإستوائية





إينوجو رينجرز - سيكال التوجولي.

المصري من مصر - كوتي دي أور.

نهضة بركان المغربي - فوسيا جينيور من مدغشقر.





حسنية أغادير المغربي- جرين إيجلز الزامبي.

دجوليبا المالي- إليكت سبورت التشادي.

بيساو الموزمبيقي - بيدفيست الجنوب إفريقي.





النصر الليبي - بولينا الأوغندي





نواذيبو الموريتاني - ترينجيل زيمبابوي