برشلونة يُلبي النداء ويتحرك لضم نجم يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن مسئولي برشلونة يستعدون بشكل بشكل جاد في مفاوضات لضم نجم يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وأكد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن أدريان رابيو يدرس الرحيل عن يوفنتوس خاصة وأنه يعلم أن برشلونة مازال مهتم بضمه.





وذكرت تقارير صحفية بالأمس أن والدة رابيو ووكيل أعماله قامت بإجراء اتصالات مع مسئولى برشلونة للتحدث عن إمكانية رحيل نجلها إلى قلعة الكامب نو.





وأوضح الموقع الإيطالي أن رابيو يعاتي حاليًا في يوفنتوس بسبب عدم مشاركته أساسيًا مع الفريق وعدم اعتماد ساري عليه، حيث انضم رابيو إلى يوفنتوس من باريس سان جيرمان عقب نهاية عقده مع نادي العاصمة الفرنسية.





وكشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم الثلاثاء أن النجم الدولي الفرنسي أدريان رابيو لاعب وسط فريق يوفنتوس الإيطالي قد انتصر قانونياً على ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك بعد أن فرض النادي الفرنسي غرامات مالية على اللاعب الفرنسي الشاب نتيجة امتناعه عن تجديد عقده مع البي إس جي.





وبحسب ما ذكرته صحيفة ليكيب الفرنسية فإن لجنة الاستنئناف فى رابطة أندية الدوري الفرنسي قد رفضت بصورة قاطعة العقوبات التى فرضها نادي باريس سان جيرمان على لاعب وسطه السابق أدريان رابيو مؤكداً أنها ليست عقوبات قانونية.





ومن الجدير بالذكر ان باريس سان جيرمان قد عاقب رابيو بالإيقاف عن المشاركة مع فريق ملعب حديقة الأمراء بعدما رفض تمديد عقده مع النادى الفرنسى فيما تفاقمت الأزمة بعدما أبدى اللاعب إعجابه بمقطع فيديو نشره باتريس إيفرا الظهير الأيسر السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام يسخر فيه من نادى العاصمة الفرنسية.



