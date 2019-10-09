ترامب: العملية التركية في سوريا "فكرة سيئة"
وأشار ترامب، خلال تصريحاته، مساء الأربعاء، إلى أنه أكد بوضوح لتركيا أن شن عملية عسكرية في
سوريا فكرة سيئة.
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ستنظم يوم غد الخميس إحاطة سرية لإطلاع أعضاء غرفتي الكونغرس على تطورات الوضع في شمال سوريا.
ونقلت الوكالة عن موظف مطلع في الكونغرس تأكيده أن الموجز السري رفيع المستوى ستجريه النائبة الأولى لمساعد وزير الدفاع الأمريكي للشؤون الأمنية الدولية، كاتي ويلبارغر.
أعلن مجلس الأمن الدولي، بحث العدوان التركي
على سوريا في جلسة خاصة غدا، بناء على طلب الأعضاء الأوربيين في المجلس.
وحذرت منظمة العفو الدولية الأربعاء، أطراف
النزاع من استهداف المدنيين وأهداف مدنية. وقالت مديرة بحوث الشرق الأوسط لين معلوف،
إن "تركيا ملزمة بموحب القانون الإنساني الدولي أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة
لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية".
هذا وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،
اليوم الأربعاء، بدء شن عملية عسكرية، شمال شرق سوريا.
وكان مجلس الأمن الدولي أعلن في وقت سابق، عقد جلسة طارئة، الخميس، لبحث تطورات العدوان التركي العسكري على سوريا.
وجاء هذا القرار بعد دعوة بريطانيا وفرنسا
وألمانيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الاجتماع لمناقشة العدوان التركي.
ودعت تركيا، أوروبا، الأربعاء إلى استعادة
مواطنيها المسجونين في سوريا، بالتزامن مع العملية العسكرية التي تخطط للقيام بها في
شمال سوريا.
وأعلن البيت الأبيض، الأحد، أن القوات الأمريكية
سوف تنسحب من شمال سوريا مع تأهب تركيا لشن عملية عسكرية هناك، وذلك بعد اتصال هاتفي
بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأردوغان، وهو ما اعتبره أكراد سوريا "خيانة
وطعنة في الظهر" لهم.
دعا الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج،
اليوم الأربعاء، تركيا إلى "ضبط النفس" وكبح عدوانها على الشمال السوري.
ونوه الناتو بضرورة أن يكون تحرك تركيا
داخل سوريا محدودا.
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