نيمار يصدم برشلونة من جديد

أكد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، اليوم الأربعاء، عشية المباراة الدولية لمنتخب بلاده ضد السنغال في سنغافورة، أنه سعيد ومرتاح مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، على رغم رغبته بالعودة إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية، في خطوة أجهضها عدم توصل الناديين إلى إتفاق بشأنه.





قال نيمار الذي يستعد لخوض مباراته الدولية 100: "أنا سعيد في صفوف المنتخب ومع فريقي أيضاً، يعلم الجميع ما حدث خلال فترة الانتقالات الأخيرة، ورغباتي في الرحيل، لكنني اليوم سعيد ومرتاح في فريقي".

وأضاف: "بدأت الموسم بشكل جيد بالنسبة لي، مؤكداً أنه سيدافع بكل ما أوتي من قوة عن الفريق الباريسي، وسأقدم 100% من مستواي حتى نتمكن من القيام بأشياء رائعة".

وتسلم نيمار أمام الصحافيين قميصاً خاصاً يحمل الرقم 100، من المهاجم الأسطوري السابق للسيليساو بيبيتو.

وقال: "أنا سعيد بوصولي إلى هذا الرقم (100 مباراة دولية)، الحصيلة إيجابية جدا، حتى لو إن حياة لاعب كرة قدم لا ترتكز فقط على الانتصارات، هناك أيضاً العديد من خيبات الأمل والهزائم، نرتكب أخطاء".

وسجل نيمار 61 هدفاً في 99 مباراة دولية، ويحتل المركز الثالث على لائحة الهدافين التاريخيين للبرازيل خلف بيليه (77) ورونالدو (62).

وسيصبح 7 لاعب يخوض 100 مباراة على الأقل بقميص المنتخب.