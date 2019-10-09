عاجل.. نتائج قرعة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية"

أسفرت قرعة دور الـ32 التكميلي من كأس الكونفدرالية الإفريقية، عن مواجهات متوازنة للفرق المصرية.





حيث سيواجه فريق بيراميدز نظيره يانج أفريكانز بطل تنزانيا ، بينما سيواجه الخاسر من الزمالك وجينيراسيون إيزيك اف سي البنيني، المصري البورسعيدي سيكون على موعد مع مواجهة ضد

وكان المصري قد تأهل لهذا الدور بعد الفوز على حساب ماليندي بطل زينجبار، بينما تأهل بيراميدز بعدما تخطى عقبة فريق شباب بلوزداد الجزائري.

وجاءت القرعة بالكامل على النحو التالي:





يانج أفريكانز التنزاني - بيراميدز من مصر.

هوريا كوناكري الغيني - بانداري الكيني.

كمابالا سيتي الأوغندي - بارادو الجزائري

الخاسر بين الزمالك وجينيراسيون فوت - إيزيك البنيني.

إنيمبا النيجيري - جالاكسي الجنوب إفريقي.





زاناكو الزامبي - كانو اف سي غينيا الإستوائية





إينوجو رينجرز - سيكال التوجولي.

المصري من مصر - كوتي دي أور.

نهضة بركان المغربي - فوسيا جينيور من مدغشقر.





حسنية أغادير المغربي- جرين إيجلز الزامبي.

دجوليبا المالي- إليكت سبورت التشادي.

بيساو الموزمبيقي - بيدفيست الجنوب إفريقي.





النصر الليبي -برولين الأوغندي





نواذيبو الموريتاني - ترينجيل زيمبابوي