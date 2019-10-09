البيت الأبيض: لا نؤيد العملية العسكرية التركية في سوريا

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صرح البيت الأبيض، بأن العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، فكرة سيئة، مؤكدًا أنهم لا يؤيدوها، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.



ونفى البيت الأبيض، وجود أي جندي أمريكي في منطقة العمليات بشمال شرق سوريا.



وطالب البيت الأبيض، تركيا بالالتزام بتعاهداتها بحماية المدنيين والأقليات، مؤكدًا أنهم لا يريدون الخوض في معركة لن تنتهي في شمال شرق سوريا.



وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صباح اليوم الأربعاء، عن بدء العملية التركية العسكرية في شمال سوريا.



كما أكد رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، في وقت سابق، على عزم بلاده تنفيذ عملية عسكرية شرق الفرات.



وهددت تركيا، مرارا وتكرارا بالقيام بتوغل ضد ميليشيات وحدات حماية الشعب الكردية، المدعومة من الولايات المتحدة، في شمال شرقي سوريا، متهمة واشنطن بتعطيل الجهود لإقامة "منطقة آمنة" هناك على طول الحدود التركية.



