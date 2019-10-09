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كوادرادو علي أعتاب التجديد للسيدة العجوز

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 07:01 م
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كوادرادو علي أعتاب التجديد للسيدة العجوز
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اقترب جناح فريق يوفنتوس الإيطالي خوان كوادرادو من تجديد عقده مع السيدة العجوز بعقد يمتد إلي 3 مواسم .


وأشارات بعض التقارير الصحفية الأيطالية إلى أن فريق يوفنتوس عرض التجديد علي خوان كوادرادو لاعب تشيلسي السابق مقابل 4 ملايين يورو في الموسم و أن اللاعب في طريقه لتمديد عقده.


وقد شارك كوادرادو هذا الموسم في مركز الظهير الأيمن نظراً لإصابات التي لحقت بماتيو دي تشيللو و دانيلو وقد أبلي اللاعب بلاءً حسن في هذا المركز و قدم مستويات جيدة و خاصة في المباراة الأخيرة أمام انتر ميلان في ديربي إيطاليا.


ويُذكر أن يوفنتوس قد اقتنص صدارة الكالتشيو بعد فوزه علي انتر ميلان في الأمتار الأخيرة من عمر المباراة ، وقد إنتهت المواجهة بفوز السيدة العجوز بهدفين مقابل هدف ، وقد سجل لليوفي كلاً من باولو ديبالا و جونزالو هيجواين ،فيما أحرز هدف النيراتزوري الوحيد لوتارو مارتينيز من ركلة جزاء

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