كوادرادو علي أعتاب التجديد للسيدة العجوز

اقترب جناح فريق يوفنتوس الإيطالي خوان كوادرادو من تجديد عقده مع السيدة العجوز بعقد يمتد إلي 3 مواسم .









وأشارات بعض التقارير الصحفية الأيطالية إلى أن فريق يوفنتوس عرض التجديد علي خوان كوادرادو لاعب تشيلسي السابق مقابل 4 ملايين يورو في الموسم و أن اللاعب في طريقه لتمديد عقده.









وقد شارك كوادرادو هذا الموسم في مركز الظهير الأيمن نظراً لإصابات التي لحقت بماتيو دي تشيللو و دانيلو وقد أبلي اللاعب بلاءً حسن في هذا المركز و قدم مستويات جيدة و خاصة في المباراة الأخيرة أمام انتر ميلان في ديربي إيطاليا.









ويُذكر أن يوفنتوس قد اقتنص صدارة الكالتشيو بعد فوزه علي انتر ميلان في الأمتار الأخيرة من عمر المباراة ، وقد إنتهت المواجهة بفوز السيدة العجوز بهدفين مقابل هدف ، وقد سجل لليوفي كلاً من باولو ديبالا و جونزالو هيجواين ،فيما أحرز هدف النيراتزوري الوحيد لوتارو مارتينيز من ركلة جزاء



