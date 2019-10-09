"المالية" تكشف اسباب عدم تفعيل قرار الحد الأدنى للأجور وموعد التطبيق

قال محمد السبكي رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، أن التأخير في تطبيق الحد الأدني للأجور يرجع إلى أن مندوبي الوزارة ببعض الجهات (المراقبون الماليون) كان لديهم بعض الاستفسارات بشأن آلية تنفيذ القرار، ما عطل تفعيله وتنفيذه بالعديد من الجهات الحكومية، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.





وكشف رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، عن أن تفعيل القرار الخاص برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه سيبدأ اعتبارا نوفمبر المقبل.





جاء ذلك خلال اجتماع مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء.





وقال رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، إنه تم عقد اجتماع مُشترك بين نائب وزيرالمالية ورئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية ورئيس القطاع المُختص بالمراقبين الماليين ، وتم إصدار كتاب دوري من وزير المالية يوضح ويرد على كافة استفسارات المراقبين الماليين بشأن قرار رفع الحد الأدنى للأجور.



