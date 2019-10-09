رئيس جامعة السويس يلتقي بأسرة كليتي الهندسة والإعلام (صور)

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استمرارًا لجولات رئيس جامعة السويس، التفقدية لمختلف كليات الجامعة بمناسبة العام الدراسي الجديد، قام صباح اليوم أ. د السيد الشرقاوي رئيس الجامعة بعمل لقاء مع كليتي الهندسة والاعلام حيث التقى مع اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالكليتين وذلك بمبني كلية الإعلام الجديد وكان في استقباله أ.د اشرف حنيجل، عميد كلية الهندسة والأستاذ الدكتور وسام نصر عميد كلية الإعلام، ولفيف من اعضاء هيئة التدريس والعاملين بكليتي الهندسة والإعلام.



وبدأ "الشرقاوي" حديثه بالترحيب بالسادة الحضور وتهنئتهم بمناسبة العام الدراسي الجديد متمنيا لهم التوفيق، وكذا التهنئة بمناسبة أعياد أكتوبر المجيدة وذكريات النصر العظيم.



وأثناء الحديث أشار "رئيس جامعة السويس" إلى سعي الجامعة الحثيث للانتهاء من تجهيز مبني كلية الاعلام علي اعلي مستوي، فضلا عن الاستديوهات الاذاعية والتلفزيونية علي اعلي مستوى لتدريب الطلاب وتأهيلهم لتخريج كوادر اعلامية متميزة اكاديميا ومهنيا قادرة على قيادة المجتمع.



وأضاف "الشرقاوى" أنه فيما يتعلق بكلية الهندسة فقد تم تجهيز معامل علي اعلي مستوى لقسمي الهندسة المدنية والهندسة الميكانيكية وجارى العمل لتجهيز قسم الهندسة الكهربية والهندسة المعمارية استعدادا لبدأ الدراسة بعد الموافقة علي لائحة كل قسم وكذلك الامكانيات المادية والبشرية، كما اوضح "الشرقاوى" ان الجامعة تعمل علي قدم وساق للانتهاء من كافة المباني والانشاءات مثل مباني المجمع الطبى وكذلك مباني المدرجات الجديدة وقاعة المؤتمرات واستكمال المباني الجديدة لكلية الآداب، فضلا عن خطة الجامعة لاضافة المزيد من الكليات لخدمة ابنائها من كافة المحافظات باعتبارها احد منارات التعليم العالي مثل كلية طب الاسنان وكلية العلاج الطبيعي ومعهد التمريض والتي اخذت موافقة علي انشائها فضلا عن كليات جديدة تخطط الجامعة لاخذ موافقة على إنشائها.



وعلى هامش الاجتماع استمع الشرقاوي لحوار مفتوح مع الحضور من اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين للاستماع الي مشكلاتهم وتلبية احتياجاتهم وتذليل العقبات امامهم،كما طالب "الشرقاوى" من الحاضرين ضرورة تكاتف الجهود والتحلي بروح حب العمل للارتقاء بجامعة السويس مما يساهم بدوره في تقدم ورقي المجتمع، واختتم حديثه بتوجيه الشكر للقائمين علي الاجتماع متمنيا لهم التوفيق والسداد.



