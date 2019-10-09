"إنجازات كبيرة في سنوات معدودة".. خبير اقتصادي يوضح إيجابيات بيان الحكومة أمام البرلمان

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كشف وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية، عن أهم إيجابيات بيان الحكومة أمام البرلمان، مشيرًا إلى أن أبرز تلك النقاط رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه فضلًا عن العلاوات الدورية والاستثنائية والمنح.



وقال "جاب الله" في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إن البيان رصد دعم التموين الذي وصل إلى 89 مليار جنيه، فضلًا عن زيادة الأسر التي دخلت في برنامج تكافل وكرامة بـ 6 مليون أسرة، كما رصدت مبادرة 100 مليون صحة والقضاء على قوائم الانتظار، كما رصدت القضاء على أزمات البترول وانقطاع التيار الكهربائي.



وأضاف خبير التشريعات الاقتصادية: "شهدنا انخفاض معدل البطالة الذي وصل إلى 7.5%، وانخفاض معدل التضخم إلى 6.7%، وبالتالي مؤشرات الاقتصاد جيدة"، مؤكدا أن مؤشرات الاقتصاد المصري في تحسن مستمر.



وعن الإيجابيات بالنسبة للمواطن جراء عملية الاصلاح الاقتصادي قال: "العاملين في القطاع السياحي تحسنت أمورهم بشكل كبير، والعاملين في التشييد والبناء خاصة في ظل عمليات التشييد والبناء التي تحدث على مستوى الدولة".



وتابع خبير التشريعات الاقتصادية: "أصبح لدينا وفرة الأن الكهرباء والبنزين، ولم يعد هناك مشكلات في تلك الحالتين وهو أمر إيجابي للمواطن"، معقبًا: "من المهم أن نبني على نجاح الاقتصاد من أجل معالجة السلبيات المتواجدة".

