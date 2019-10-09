يوفنتوس يهدد حلم ريال مدريد.. ويضحي بنجميه من أجل خطف صفقة زيدان

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس واصل محاولاته مجددًا لضم نجم وسط مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن يوفنتوس يخطط للتخلي عن نجميه ماريو ماندزوكيتش وإيمري كان لمانشستر يونايتد مقابل الحصول على خدمات بوجبا في يناير المقبل.





وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس يطمح في استغلال رغبة بوجبا في عدم الاستمرار مع مانشستر يونايتد من أجل الانقضاض عليه وضمه لصفوفه.





وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن ريال مدريد يبدو أنه انسحب من صفقة النجم الفرنسي وبالتالي فإن الطريق ممهد لعودة بوجبا إلى يوفنتوس.





وذكرت الصحيفة الإيطالية أنه تم استبعاد ماندزوكيتش وإيمري كان من قائمة يوفنتوس في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي وبالتالي فإن اللاعبين أصبحا خارج حسابات المدرب ماوريسيو ساري المدير الفني للسيدة العجوز.





وألمحت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس كان يحاول ضم بوجبا في الميركاتو الصيفي الماضي لكن مسئولي مانشستر يونايتد متمسكين باستمرار النجم الفرنسي.





وأفادت تقارير صحفية إسبانية بالأمس أن بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد مازال هدفا أساسيًا لزين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد.





وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن زيدان لا يشعر بالقلق بسبب تراجع مستوى نجم خط الوسط مع مانشستر يونايتد في الوقت الحالي وأن مينو رايولا وكيل أعمال بوجبا مازال يعمل خلف الكواليس لإتمام هذه الصفقة.





وذكرت الصحيفة الإسبانية أن بول بوجبا فشل في الظهور كقائد في مانشستر يونايتد حتى الآن في الموسم الحالي ومازال يكافح من أجل التألق في المباريات بعد سلسلة الإصابات التي داهمته مؤخرًا.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن زين الدين زيدان لا يشعر بالقلق من تراجع مستوى الفرنسي لأنه لا يزال يريد جلب نجم خط الوسط إلى قلعة سانتياجو بيرنابيو.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الشاب فيديريكو فالفيردي نجم خط الوسط لا يقدم ما يكفي من أجل إقناع زيدان للتخلي عن فكرة مطاردة بوجبا.





وأكدت تقارير صحفية مؤخرًا أن بوجبا يريد البقاء في قلعة الأولد ترافورد إذا ضاعف الشياطين الحمر راتبه إلى 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وأن رايولا يعمل بجد وراء الكواليس لتجهيز انتقال النجم الفرنسي إلى العاصمة الإسبانية في الصيف المقبل.



