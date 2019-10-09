خبير أمني: العدوان التركي على سوريا خرق فاضح لكل الأعراف والقوانين الدولية



وتابع: "أردوغان يزرع بذور الفتنة واقتتال السوري- سوري أى بين الأهالي وبعضها، والمنطقة ستصبح أكثر تعقيدا الفترة المقبلة"، مضيفًا: "قرار الانسحاب الامريكي الذي اتخذه دونالد ترامب غامض، والكثير من العسكريين الأمريكان كانوا ضد هذ القرار بشكل معلن".



واستطرد قائلًا: "أردوغان يروج لما أطلق عليه المنطقة الآمنة ويهدف لاقتطاع منطقة من شمال سوريا لضمها للجانب التركي أملا في أن تكون تحت الوصاية التركية بحجة أنه يشكل حاجزا بينه وبين الأكراد السوريين".



قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إن العدوان التركي على شمال سوريا هو خرق صارخ للسيادة السورية، وخرق فاضح لكل الأعراف والقوانين الدولية، مشيًرا إلى أن العدوان خطوة في غاية الخطورة.وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن توغل أردوغان وقواته في الشمال خطوة غير مبررة أو محسوبة، لافتًا إلى أن شمال سوريا يتم قصفه بالطيران التركي منذ ساعات.وتابع: "أردوغان يمارس عمليات التطهير الديموغرافي بحيث ينزح سكان شمال سوريا من المنطقة"، لافتًا إلى أن كل مبررات "أردوغان" للعدوان واهية وكاذبة، ويستغل انسحاب أمريكا من الشريط الحدودي.واكمل مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: "تداعيات العملية العسكرية التركية مفتوحة أمام كل السيناريوهات"، لافتًا إل أن سكان شمال سوريا المدنيين يلحق بهم الأذى بشكل كبير.ونوه "عكاشة" إلى أن "أردوغان" يهدف إلى أخذ منطقة أخرى من الشمال السوري وضمها لتركيا، استغلالًا لحالة القتال الداخلي الموجود في الأراضي السورية".