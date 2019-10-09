البورصات الأوربية ترتفع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

أغلقت البورصات الأوربية على ارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، مع عودة التفاؤل حول المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين.





وقاد قطاعي السيارات والتكنولوجيا مكاسب البورصات الأوروبية مع ارتفاع كافة القطاعات عدا المرافق والتجزئة.





وعاد التفاؤل التجاري من جديد ليسيطر على المستثمرين بعد تقارير صحفية تشير إلى أن الصين على استعداد للتفاوض على اتفاق تجاري جزئي مع الولايات المتحدة قبل ساعات من انعقاد جولة جديدة من المفاوضات في واشنطن.





ويأتي ذلك بعد حالة عدم اليقين التجاري بالأمس بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أعلنت أمس فرض قيود على تأشيرات المسئولين الصينين رداً على احتجاز أو الإساءة لأقليات مسلمة، وذلك بعد أن أدرجت بالفعل 28 شركة صينية في القائمة السوداء.





وعلى صعيد تطورات البريكست، نفى الاتحاد الأوروبي تقديمه لأي تنازلات من أجل تأمين صفقة خروج بريطانيا.





وارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.4 بالمائة إلى 380.3 نقطة، كما صعد مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.8 بالمائة مُسجلاً 5499.1 نقطة.





وصعد مؤشر فوتسي" البريطاني بنحو 0.3 بالمائة عند 7166.5 نقطة، وزاد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1 بالمائة 12094.2 نقطة.





صعد اليورو أمام الدولار وبحلول الساعة 4:08 مساءً بتوقيت جرينتش، بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.0977 دولار.



