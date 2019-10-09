البورصات الأوربية ترتفع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 06:41 م
Advertisements
وكالات
Advertisements
Advertisements
أغلقت البورصات الأوربية على ارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، مع عودة التفاؤل حول المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين.
وقاد قطاعي السيارات والتكنولوجيا مكاسب البورصات الأوروبية مع ارتفاع كافة القطاعات عدا المرافق والتجزئة.
وعاد التفاؤل التجاري من جديد ليسيطر على المستثمرين بعد تقارير صحفية تشير إلى أن الصين على استعداد للتفاوض على اتفاق تجاري جزئي مع الولايات المتحدة قبل ساعات من انعقاد جولة جديدة من المفاوضات في واشنطن.
ويأتي ذلك بعد حالة عدم اليقين التجاري بالأمس بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أعلنت أمس فرض قيود على تأشيرات المسئولين الصينين رداً على احتجاز أو الإساءة لأقليات مسلمة، وذلك بعد أن أدرجت بالفعل 28 شركة صينية في القائمة السوداء.
وعلى صعيد تطورات البريكست، نفى الاتحاد الأوروبي تقديمه لأي تنازلات من أجل تأمين صفقة خروج بريطانيا.
وارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.4 بالمائة إلى 380.3 نقطة، كما صعد مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.8 بالمائة مُسجلاً 5499.1 نقطة.
وصعد مؤشر فوتسي" البريطاني بنحو 0.3 بالمائة عند 7166.5 نقطة، وزاد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1 بالمائة 12094.2 نقطة.
صعد اليورو أمام الدولار وبحلول الساعة 4:08 مساءً بتوقيت جرينتش، بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.0977 دولار.
وتراجعت البورصات الأوربية للتراجع بنهاية التعاملات أمس الثلاثاء، بقيادة قطاعات البناء والتجزئة والسفر بتراجعهم بأكثر من 1.7 بالمائة.
ومن المقرر أن يسافر وفد تجاري صيني بقيادة لو هو نائب رئيس مجلس الدولة إلى جانب وزير التجارة ومحافظ البنك المركزي إلى الولايات المتحدة يوم الخميس لإجراء مباحثات تجارية تستمر حتى يوم الجمعة، وذلك مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت ليثيزر ووزير الخزانة الأمريكيين.
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بأنه من غير المحتمل إتمام اتفاق سريع.
واشارت بيانات اقتصادية إلي ارتفاع مفاجئ للإنتاج الصناعي في ألمانيا خلال شهر أغسطس الماضي.
وتراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 1.1 بالمائة عند 378.7 نقطة، وهبط مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 1.2 بالمائة عند 5465.6 نقطة.
وفقد مؤشر "فوتسي" البريطاني نحو 0.8 بالمائة مُسجلاً 7143.1 نقطة، فيما تراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1 بالمائة عند 11970.2 نقطة.
وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش صعد اليورو أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.0949 دولار.
Advertisements
- البورصات الأوربية تتعافي في نهاية تداولات اليوم الثلاثاء
- البورصات الأوربية تغلق على ارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء
- البورصات الأوربية ترتفع بالختام بدعم من نتائج الأعمال
- البورصات الأوربية تغلق على ارتفاع مع التهدئة التجارية بين واشنطن وبكين
- البورصات الأوربية تصعد بنهاية التعاملات بقيادة قطاع السيارات
- البورصات الأوربية تغلق على تباين بنهاية تعاملات بالرغم من ارتفاع قطاع السفر والترفيه
- البورصات الأوربية تحافظ على مكاسبها لشهر سبتمبر بنهاية التعاملات
- البورصات الأوربية تتراجع فى أول جلسات شهر اكتوبر
- البورصات الأوربية تتراجع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء
- البورصات الأوربية تعاود التراجع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء