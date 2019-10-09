مشاهدة قرعة دوري أبطال أفريقيا بث مباشر الآن عبر قناة beIN SPORTS المفتوحة (مجموعة الأهلي والزمالك بدوري الأبطال) مباشرة
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 06:44 م
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يلا شوت beIN SPORTS HD المفتوحة مشاهدة قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال افريقيا بث مباشر عبر beIN SPORTS، رابط مشاهدة قرعة دوري ابطال افريقيا الان بمشاركة الاهلي والزمالك والترجي والوداد والرجاء وصن دوانز ومازيمبي.
تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء إلى مدينة السادس من أكتوبر التي تحتضن عملية سحب قرعة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا والدور الحاسم المؤهل لدور المجموعات لحساب كأس الاتحاد الافريقي لموسم 2019-2020.
تأهل 15 نادياً لدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا وهم على التوالي الأهلي (مصر) والترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي (تونس)، وشبيبة القبائل واتحاد العاصمة (الجزائر) والرجاء والوداد (المغرب) والهلال (السودان) وبلاتينيوم (زيمبابوي) وزيسكو يونايتد (زامبيا) وماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا) وبترو أتلتيكو وأول أغسطس (أنغولا) ومازيمبي وفيتا كلوب (الكونغو الديموقراطية) في حين قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، إعادة مباراة الاياب بين الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي.
وسيكون تصنيف الأندية المتأهلة لدور المجموعات على الشكل التالي:
المستوى الأول: الأهلى المصري - الترجي الرياضي التونسي - مازيمبى الكونغولي - الوداد المغربي.
المستوى الثاني: النجم الساحلي التونسي - صن داونز الجنوب إفريقي - الرجاء البيضاوي المغربي - الزمالك أو جينيراسيون فوت السنغالي.
التصنيف الثالث: فيتا كلوب الكونغولي - الهلال السوداني - اتحاد العاصمة الجزائري - زيسكو الزامبي
التصنيف الرابع: أول أغسطس الأنغولي - بلاتينيوم الزيمبابوي - شبيبة القبائل الجزائري - بترو أتلتيكو الأنغولي.
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