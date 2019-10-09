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ولفرهامبتون يلعن حجم إصابة سايس

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 06:38 م
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ولفرهامبتون يلعن حجم إصابة سايس
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كشف نادي ولفرهامبتون عن حجم إصابة متوسط ميدانه رومين سايس التي تعرض لها خلال مواجهة مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز.


وقد أعلن ولفرهامبتون عبر موقعه الإلكتروني أن إصابة سايس عبارة عن تمدد علي مستوي أربطة الركبة ، كما أكد النادي عبر بيانه أن اللاعب لم يصاب بقطع بالرباط الصليبي لكن إصابته تعتبر مقلقة بعض الشئ.


وقد خرج سايس في الدقيقة 11 من عمر المباراة التي إنتهت بفوز الثعالب علي مانشستر سيتي في ملعب الإتحاد بهدفين مقابل لاشئ ، وكان هذا الفوز الأول لولفرهامبتون علي مانشستر سيتي علي ملعب الأخير منذ 40 عام .


وقد أحرز هدفين اللقاء أداما تراوري في الدقيقتين 80 ، 94 وبذلك ارتفع رصيد الولفز إلى 10 نقاط بالمركز ال11 فيما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 16 نقطة بفارق 8 نقاط عن المتصدر ليفربول.
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