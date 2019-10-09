نقابة الأطباء البيطريين تبحث مشاكل الثروة الحيوانية وانتشار الأمراض (صور)

عقدت لجنة الثروة الحيوانية، بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور علي سعد، عضو مجلس النقابة، مقرر اللجنة، اليوم الأربعاء ورشة عمل بعنوان «اقتصاد وطن.. وصحة مواطن»، وذلك لمناقشة المشاكل التى تواجه الثروة الحيوانية، ومشاكل الأطباء البيطريين العاملين بهذا المجال، وكيفية الحفاظ على الثروة الحيوانية فى ظل انتشار الأمراض، والأوبئة بعدة محافظات.





من جانبه قال الدكتور علي سعد علي، إن البيانات التى تصل إلى وزير الزراعة عن وضع الثروة الحيوانية فى مصر، ووضع الطب البيطرى "مزورة"، نتيجة لاعدادها من قبل موظفين من غير الأطباء البيطريين العاملين في الطب البيطرى علي أرض الواقع، ولا يعلموا شئ عن الأمراض.





وأضاف «على» خلال كلمته بمؤتمر «الثروة الحيوانية.. اقتصاد وطن.. وصحة مواطن»، أن النقابة وجهت دعوة للحضور لكافة المعنيين بالطب البيطرى في وزارة الزراعة، إلا انها لم تتلق رد، رغم كثرة شكاوى المربيين من سوء التحصينات ووضع المواشي لديهم، مستنكرا عدم اهتمام الوزارة بحوالي ٧٥% من الثروة الحيوانية، والمسؤول عنها صغار المربيين في منازلهم، لافتا إلى ضرورة أن تتكاتف الجهات التنفيذية مع النقابة، من أجل الوصول إلى حل مشكلات المربيين، وحل مشكلات الثروة الحيوانية فى مصر.





كما أوضح الدكتور حسين على حسين، وكيل كلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا، أن مرض الحمى القلاعية الذى يصيب المواشى يعتبر من أخطر الأمراض الموجودة فى الطب البيطرى فى العالم، ويعتبر أول فيروس اكتشف، وهو شديد الوبائية سريع الانتشار والخطورة، مشيرا إلى أن المشكلات من هذا النوع لا تحل إلا بالعلم.





وأضاف، خلال كلمته بالمؤتمر، أن العالم كله يتعامل مع هذا المرض ويتم وضع استراتييجات لمكافحته، مشيرا إلى أن اللقاح يتغير مع هذا المرض، حسب الفيروس، وعدم مواجهة تلك الفيروسات يتنج "عترة جديدة".





وأوضح أن الكشف المبكر على العدوى من اهم الاستراتيجيات التى يجب الاهتمام بها، لأن الإصابة بالمرض تنقل فى الهواء مباشرة، وتصيب العدوى دون ظهور أعراض لمدة أكثر من 10 أيام.





فيما قال الدكتور محمد عبد الحميد شلبى، أستاذ علم الفيروسات بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، على ضرورة عدم تحصين الحيوانات المريضة، لأن اللقاح لا يعمل أثناء وجود الأجسام المناعية، مشيرا إلى أن اللقاح يحتوى على تاريخ الانتاج والصلاحية، ويجب استخدام اللقاحات السليمة وألا تكون منتهية الصلاحية.





وأشار «شلبي» إلى أن اللقاحات هى الميكروبات نفسها، ويتم حقنها في الحيوان لعمل مناعة له، من خلال تنشيط بعض الخلايا والمواد التى تقي الحيوانات من المرض، بناءا على قوة اللقاح نفسه، لافتا إلى أن اللقاح الجيد من أهم مواصفاته أنه يمنح الحيوان مناعة عند حقنه بها لفترة طويلة، ولديه القدرة على تحمل درجات الحرارة، وأن يكون آمن على الحيوان.





وفي نفس السياق اشتكى عددا من مربيين الماشية، من عدم فعالية التحصينات الخاصة بالمواشي، ضد مرض الجلد العقدى، ووفاة الكثير منها.





قالت إحدى المربيات خلال كلمتها فى المؤتمر، إن لديها 3 مواشي نفقت الأيام الماضية إثر تعرضها لمرض الجلد العقدي بعد انتشار حبوب كبيرة أعلى ظهر الماشية، مضيفة: تعبنا من العلاج، والطبيب البيطرى لم يستطع عمل شيء، والمواشى هي مصدر رزق الأسرة، وحدوث أى ضرر بها يؤثر سلبا علينا.





وشكت أخرى من نفوق إثنين من الماشية دون وجود حل لعلاجها، رغم أن تلك الحيوانات محصنة.





واتفقت معها حالة أخرى شكت من انتشار الحبوب ونفوق المواشي، وعدم وجود علاج لها، مع ارتفاع سعر العلاج، وطعام المواشي، متابعة: «الحاجه اللى بتموت هجيب مكانها منين».



