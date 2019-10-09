آخرها "تيسير زواج اليتيمات".. أبرز نشاطات صندوق تحيا مصر لخدمة الفئات الأولى بالرعاية

خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ورئيس اللجنة التنفيذية للصندوق، واللواء محمد أمين ابراهيم، أمين الصندوق، والمهندس محمد الأمين، عضو اللجنة التنفيذية، وتامر عبد الفتاح، القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق، والدكتور محمد الوحش، المستشار الطبي للصندوق، حيث ناقشوا جميعًا مشروعات الصندوق في مجالات التنمية العمرانية والرعاية الصحية والدعم الاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية.

مجهود مكثف

بحسب الدكتورة سحر نصر رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق، فإن الفترة المقبلة سوف تشهد تكثيفًا لدور الصندوق كمعاون لأجهزة الدولة في مختلف المجالات التنموية، فضلًا عن مشاركة منظمات المجتمع المدني في تنفيذ المبادرات الرئاسية لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا.

من أهم المبادرات التي تبناها الصندوق في الفترة الأخيرة، اهتمامه بمبادرة نور حياة والتي ينفذها الصندوق بتكلفة مالية قدرها مليار جنيه للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين الكبار وتلاميذ المرحلة الابتدائية بالمدارس الحكومية، حيث تستهدف المبادرة إجراء الكشف الطبي علي أكثر من 900 ألف تلميذ، خلال العام الدراسي 2019 -2020 فضلًا عن إجراء 20 ألف عملية لعلاج المياه البيضاء.

كما يستعد صندوق تحيا مصر لتوزيع 306 حضانات للأطفال المبتسرين بالتعاون مع البنك التجاري الدولي، وذلك طبقًا لخطة تم إعدادها لحصر المناطق التي تعاني عجزًا في حضانات الأطفال، بحسب إحصائيات وزارة الصحة ومركز معلومات مجلس الوزراء.

ومن ضمن المشاريع التي عمل عليها الصندوق أيضًا، اعتنائه بفرش وتأثيث الوحدات السكنية بالأحياء الجديدة المُزمع انتقال سكان المناطق المهددة للحياة إليها، والتي يصل عددها لنحو 9050 وحدة سكنية بحي الأسمرات والمحروسة، وذلك بمشاركة من الصندوق قدرها 150 مليون جنيه.

إعمار القرى

وعلى مستوى مشروع إعمار القرى الأكثر احتياجًا، كشف القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أنه تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 1250 منزلًا متهدمًا في 43 قرية في إطار المرحلة الأولى من تنفيذ البرتوكول الثالث الموقع بين الصندوق وجمعية الأورمان لتطوير ورفع كفاءة 2885 منزلًا في 100 قرية فقيرة تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

دكان الفرحة

في السياق ذاته قامت الصندوق بعمل مبادرة دكان الفرحة والتي تستهدف توزيع أكثر من 250 ألف قطعة ملابس جديدة على الفئات الأولى بالرعاية، حيث جرى توزيع 63 ألف قطعة ملابس حتى الآن، واستفاد منها أكثر من 25 ألف من طلاب الجامعة ممن أعدت لهم دراسات حالة، بالإضافة إلى عدد من الأيتام والأسر الأكثر احتياجًا، ومن المقرر استئناف نشاط المبادرة في الجامعات المصرية تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد وإقامة معارض بها لتوزيع أكثر من 200 الف قطعة ملابس جديدة على مستحقيها، على أن تكون البداية من جامعة الأسكندرية، فمن الممكن أن تشهد إقامة معرضا لمبادرة دكان الفرحة يوم الثلاثاء القادم.

زواج اليتيمات

إيمانًا بالدور الاجتماعي الذي يؤمن به الصندوق، واستكمالًا لسلسة النشاطات التي يقوم بها في حق المحتاجين، يعتزم الصندوق خلال الفترة المقبلة إطلاق حملة جديدة تستهدف تيسير زواج اليتيمات والفتيات الأولى بالرعاية والتي ستصل في مرحلتها الأولى لنحو 500 عروس، ويجرى توفير تجهيزات الزواج لهن مجانًا.

وفي تصريحات سابقة لـ"محمد مختار"، المتحدث باسم صندوق "تحيا مصر"، قال إن دور صندوق تحيا مصر يتضاعف يومًا بعد يوم كمعاون لكافة أجهزة الدولة والمجتمع المدني؛ لوضع حلول جذرية للمشكلات التي تؤرق المجتمع، وأن صندوق تحيا مصر قام بمشروعات في مجال الصحة، والتنمية العمرانية، والتمكين الاقتصادي، والرعاية الصحية.