سجل بياناتك الآن في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2020 عبر رابط www.egmoe.org | ونائب الوزير يُحذر من المستندات المزورة

فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي، اليوم الأربعاء، الساعة 12 ضهرًا، البوابة الإلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل فى المدارس الحكومية والخاصة في مصر من خلال هذا الرابط www.egmoe.org.





وعلى المتقدمين سرعة التسجيل وفقًا للشروط المعايير المطلوبة، وستقوم الوزارة بتعيين 120 ألف معلم لمدة عام، ويتم التجديد لمدة 3 أعوام.





شروط مسابقة وزارة التربية والتعليم لتعيين 120 ألف معلم

1- الحصول على المؤهل المناسب وخاصة المؤهل التربوي.

2- من يعملون الوظائف الحكومية "تعيين أو تعاقد" لا تنطبق عليهم شروط مسابقة المعلمين 2019/2020 في وزارة التربية والتعليم.

3- يجب أن يكون المتقدم حسن السمعة.

4- على المتقدم في مسابقة المعلمين 2019/2020 أن يكون من مقيمي المربع السكني للإدارات التعليمية المتقدم لها.

5- يجب ألا يكون المتقدم قريب لأحد القيادات التعليمية، لضمان عدم استغلال النفوذ.

