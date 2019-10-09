سجل بياناتك الآن في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2020 عبر رابط www.egmoe.org | ونائب الوزير يُحذر من المستندات المزورة
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 05:44 م
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سجل بياناتك الآن في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2020 عبر رابط www.egmoe.org | ونائب الوزير يُحذر من المستندات المزورة
فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي، اليوم الأربعاء، الساعة 12 ضهرًا، البوابة الإلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل فى المدارس الحكومية والخاصة في مصر من خلال هذا الرابط www.egmoe.org.
وعلى المتقدمين سرعة التسجيل وفقًا للشروط المعايير المطلوبة، وستقوم الوزارة بتعيين 120 ألف معلم لمدة عام، ويتم التجديد لمدة 3 أعوام.
رابط سريع | اعرف الآن طريقة التسجيل في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2020 لتعيين 120 ألف معلم.. الشروط والاوراق المطلوبة
شروط مسابقة وزارة التربية والتعليم لتعيين 120 ألف معلم
1- الحصول على المؤهل المناسب وخاصة المؤهل التربوي.
2- من يعملون الوظائف الحكومية "تعيين أو تعاقد" لا تنطبق عليهم شروط مسابقة المعلمين 2019/2020 في وزارة التربية والتعليم.
3- يجب أن يكون المتقدم حسن السمعة.
4- على المتقدم في مسابقة المعلمين 2019/2020 أن يكون من مقيمي المربع السكني للإدارات التعليمية المتقدم لها.
5- يجب ألا يكون المتقدم قريب لأحد القيادات التعليمية، لضمان عدم استغلال النفوذ.
الأورق المطلوبة في مسابقة المعلمين 2019/2020 لتعيين 120 ألف معلم
1- صورة بطاقة الرقم القومي ومثبت فيها محل الإقامة وأن يكون تاريخ صدورها لا يقل عن عام من تاريخ إعلان مسابقة المعلمين 2019/2020 لتعيين 120 ألف معلم بوزارة التربية والتعليم.
2- أصل المؤهل الدراسي.
3- صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبيه" والقيد العائلي جديد.
4- شهادة الانتهاء من الخدمة العسكرية للذكور.
5- أما الإناث شهادة الانتهاء من الخدمة العامة.
تحذير هام من نائب وزير التعليم بشأن تقديم المستندات المزورة
حذر الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم، المتقدمين من تقديم أية بيانات أو مستندات مزورة، حيث سيتم حظر الحساب بشكل نهائي.
أشار عمر، إلي أنه سيتم التأكد من الشهادات الدولية التي سيتم تقديمها من خلال المؤسسات، ومن ثم فإن تزوير تلك الشهادات غير مفيد، مؤكدًا أن هناك ما يقارب الـ 17 جهة تقوم بمراجعة المستندات والأوراق.
سجل بياناتك الآن في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2020 عبر رابط www.egmoe.org | ونائب الوزير يُحذر من المستندات المزورة
ويمكنك الأآن التسجيل في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2020 لتعيين 120 ألف معلم، قُم الدخول سريعًا على الرابط التالي (اضغط هنا).
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