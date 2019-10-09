لفتة طيبة من الهلال تكريماً للراحل عبدالله الشريدة

أصدر مجلس إدارة الهلال السعودي بياناً قرر فيه التنازل عن دخل الفريق في مواجهة ضمك ضمن منافسات "دوري كأس الأمير محمدم بن سلمان للمحترفين" المقرر إقامتها يوم الجمعة 18 أكتوبر إلى أسرة اللاعب الراحل عبدالله الشريدة لاعب الفريق السابق.









وجاء نص البيان علي النحو الأتي : " قرر مجلس إدارة النادي برئاسة الأستاذ " فهد بن سعد بن نافل" التنازل عن حصة الهلال من دخل المباراة القادمة امام ضمك لصالح أسرة ، لاعي الهلال السابق "عبدالله الشريدة" الذي انتقل يوم الأثنين.





وحث مجلس الإدارة جماهير النادي بالتفاعل مع هذه الخطوة تكريماً لأحد أبرز النجوم التاريخيين في النادي الذين ساهموا في تحقيق ما يزيد عن 20 بطولة أثناء تمثيله لنادي الهلال "









ويمتلك عبدالله الشريدة سجلا مميزا في ملاعب كرة القدم السعودية حيث بدأ مشواره مع فريق القادسية عام 1988 واستمر معهم حتى عام 1995 وذلك قبل ان ينضم للهلال الذي قضى معهم فترة ذهبية استمرت حتى 2005.



