رئيس البرلمان يتوعد النواب: "محدش أيا كان يقدر يلوي دراعي"

توعد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أي نائب يخرج عن نظام الجلسة ويرتكب أي تصرف يخالف اللائحة الداخلية للمجلس، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده فورا، حتى لو وصلت لرفع الحصانة عنه في ذات الجلسة.





وقال "عبد العال": "أقسم بالله من يخالف أو يرتكب أى تصرف خارج عن اللائحة سأتخذ الإجراءات القانونية طبقا للائحة فورا، وأى نائب يخرج عن الإطار القانونى ونظام الجلسة سأرفع الحصانة عنه فورا، أنا لا أقبل أى تهديد، لا ثقافتى ولا البيئة اللى جاى منها تقبل بذلك، ومفيش بني آدم كائنا من كان يستطيع أن يلوي ذراعي، وهذه التصرفات سأضعها تحت بصر مكتب المجلس، وأقسم بالله العظيم لأرفع الحصانة فى ذات الجلسة واتخذ الإجراءات فورا".





وشهدت الجلسة انفعال رئيس المجلس بسبب محاولات بعض الأعضاء للحصول على الكلمة أثناء مناقشة ملف أزمة سد النهضة الإثيوبى، رغم أنه تم إعلان غلق النقاش بشأنه وإحالة بيانات رئيس الحكومة ووزيرا الخارجية والري بشأن هذا الملف للجنة خاصة لدراستها، كما انفعل رئيس المجلس بسبب تواجد بعض الأعضاء فى وسط القاعة والتفافهم حول الوزراء للحصول على توقيعات على طلباتهم، طالبا من الوزراء عدم توقيع أى طلب للنواب أثناء الجلسة.





ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة، على إحالة 7 قرارات جمهورية وافقت عليهم اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، للجان النوعية لمناقشتها.





وتضمنت الإحالات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 395 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديلات المدخلة على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ لعام 1992 والمعتمدة في ديسمبر 2012.





وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 396 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الامم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر والموقعة في 26112018 و2019530.





قرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر والموقع في القاهرة بتاريخ 2812019، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف) بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الاعمار والتنمية بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي والموقع بتاريخ 552019،





وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 357 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الفقرة (1) من الفقرة 1 من الخطابات المتبادلة بين الدولتين الموقعة بتاريخ 20151214 لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة من مليار و560 مليون ين ياباني لتكون مليارًا وتسعمائة وثلاثة وثمانين مليون ين ياباني والموقعة في القاهرة بتاريخ 2019/616.



