مشاهدة قرعة دوري أبطال أفريقيا بث مباشر الآن ON SPORT - beIN SPORT (مجموعة الأهلي والزمالك في البطولة)
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 05:35 م
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الفجر الرياضي
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تنطلق في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، قرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية، في أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة، في تمام السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة.
ويشارك 4 أندية مصرية في البطولات الإفريقية هذا الموسم، النادى الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا والنادي المصري ونادى بيراميدز في كأس الكونفدرالية الإفريقية.
بينما نادى الزمالك ينتظر مواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالى فى إياب دور ال 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا والذى قرر الاتحاد الإفريقي "كاف" إعادتها.
وكان النادى الأهلي قد تفوق علي فريق كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية خلال مباريات دور ال 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا بالفوز ذهاباً بهدفين دون رد وإياباً برباعيه دون رد، بينما النادى المصري تفوق علي فريق ماليندى بطل زنجبار برباعيه مقابل هدف ذهاباً وثلاثية مقابل هدف إياباً، ونادى بيراميدز تفزق علي فريق شباب بلوزداد بعد الفوز إياباً في الجزائر بهدف بعد التعادل في القاهرة بهدف لكل منهما.
بينما الزمالك كان قد خسر أمام جينيراسيون فوت السنغالى بهدفين لهدف في السنغال وينتظر إقامة لقاء الإياب.
_القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2019_2020
تنقل قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2019_2020 على قناة beIN Sport HD الإخبترية وقناة On Sport HD في تمام الساعة السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة والثامنة مساءاً بتوقيت السعودية والسادسة مساءاً بتوقيت جرينتش.
ووفقًا لتصنيف الأندية بناء على المشاركات القارية في السنوات الخمس الماضية جاء تصنيف الأندية المتأهلة على النحو التالي.
المستوى الأول: الترجي الرياضي التونسي ، مازيمبي الكونغولى ، الوداد البيضاوي المغربي ، الأهلي.
المستوى الثاني: النجم الساحلي التونسي ، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ، الزمالك، اتحاد العاصمة الجزائري .
المستوى الثالث:الرجاء البيضاوي المغربي ، زيسكو يونايتد الزامبي، فيتا كلوب الكونغولي ، الهلال السوداني.
المستوى الرابع: بريميرو دي أوجوستو الأنجولي ، بلاتينوم، بترو أتليتكو، شبيبة القبائل الجزائري .
وتقام القرعه يوم 9 أكتوبر القادم فى أحد فنادق السادس من أكتوبر في تمام السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة، بتواجد ممثلوا الأندية لمعرفة ما ستسفر عنها قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وقرعة دور ال 32 مكرر من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
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