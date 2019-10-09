إحالة مدرس للتحقيق واستبعاد مدير مدرسة في دمياط (صور)

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تفقد السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، في جولة مفاجئة قام بها اليوم تضمنت بعض المدارس بإدارتي الروضة ودمياط التعليمية كان منهما مدرسة الشهيد أمين غالي الإعدادية المشتركة ومدرسة عوض خليل الابتدائية ومدرسة الرحامنة الإعدادية بنات، ومدرسة عوض الصياد الإعدادية وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية.



وتفقد "سويلم" فصول المدارس لجميع المراحل المختلفة، متابعا قوائم فصول الطلاب وموقف استلام الكتب المدرسية ومعامل الكمبيوتر، والعلوم، وأكد على ضرورة استخدامها الاستخدام الأمثل، مشددا على مسئول أمن مدرسة أمين غالي بالتواجد على البوابة وضرورة غلقها أثناء اليوم الدراسي.



وقرر "سويلم" استبعاد مدير مدرسة عوض الصياد التابعة لإدارة دمياط التعليمية، لعدم انضباط العملية التعليمية بالمدرسة، كما أحال "وكيل الوزارة" معلم المجال الصناعي للتحقيق لاستخدامه التليفون المحمول تاركا الطلاب بفناء المدرسة على الرغم من وجود حجرة للمجال الصناعي بالمدرسة ولم يلتزم المعلم بالحصة. بالإضافة لعدم وجود دفتر إعداد المادة معه، موجها للاهتمام المستمر بمستوى النظافة في المدرسة وفي محيطها بالتنسيق مع مجلس المدينة.



وفي نفس السياقأثنى "وكيل الوزارة" على مدرسة الرحامنة الإعدادية بنات، لانتظام وانضباط العملية التعليمية والحرص على مستوى النظافة بالمدرسة.



التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ببعض الصناع من مالكى الورش بمدينة دمياط للأثاث، لمتابعة منظومة العمل بعد تشغيل الورش بالمدينة منذ يناير الماضي.



و قد بحثت المحافظ كافة المطالب التى تقدم بها الصناع والتى جاء على رأسها بدء تشغيل المعرض الدائم لتسويق منتجاتهم، إذ أكدت أنه سيتم التواصل مع المسئولين بالمدينة لاتمام كافة التجهيزات اللازمة للمعرض لتشغيله فعليا، أما بالنسبة للشكوى الخاصة بعدم التزام أصحاب سيارات الأجرة بموقف مدينة الأثاث بالوصول الى النقطة المحددة.



َأكدت محافظ دمياط أنه سيتم حل هذه المشكلة فى أسرع وقت ممكن وذلك بالتعاون مع إدارة المرور.



وفى سياق متصل،أكدت الدكتورة منال عوض أنه تم الاعلان مسبقًا عن الاتفاق الذى تم توقيعه مع المنطقة الشمالية العسكرية وجهاز تنمية المشروعات الخاص بفرش ١٥٢٠٠ وحدة سكنية بمشروع بشائر الخير ٥ بالأثاث الدمياطى وذلك من خلال اتاحة نسبة ٨٠٪ لصالح الصناع بمدينة دمياط للأثاث فضلا عن نسبة ٢٠٪ للصناع من أصحاب الورش خارج المدينة، إذ تابعت المحافظ مع الصناع آليات تنفيذ تلك المبادرة والتى ستحقق مردودا إقتصاديا كبيرا مؤكدة انه سيتم التفاوض مع عدد من الجهات لإتاحة العديد والعديد من المبادرات لتنشيط الحركة التجارية بالمحافظة عامة وبمدينة دمياط للأثاث خاصة، كما أضافت أنه تم البدء في إنشاء المول التجارى بالمدينة مشيرة الى أن الفترة القادمة ستشهد حجم تعاقدات كبير مع مستثمرين من مختلف الدول.

