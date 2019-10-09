عاجل.. طلب مفاجئ من فايلر للخطيب بشأن رمضان صبحي
تقدم السويسري رينيه فايلر، المدير الفني
للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من مجلس النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب،
شراء رمضان صبحي بشكل نهائي باعتباره أحد العناصر والركائز الأساسية بصفوف فريق القلعة
الحمراء.
من جانبه، كلف الخطيب، خالد مرتجي، عضو
مجلس إدارة الأهلي، ببدء مخاطبة نادي هيدرسفيلد الإنجليزي من أجل معرفة طلباتهم المالية
من أجل الاستغناء عن خدمات اللاعب بشكل نهائي.
ويعرض الأهلي شراء رمضان صبحي مقابل 4 ملايين
جنيه استرليني ونسبة 20% من قيمة بيع اللاعب مستقبلا، وأكد الخطيب لمرتجي أن هناك إمكانية
لرفع القيمة إلى 5 ملايين، وينتظر الأهلي رد النادي الإنجليزي.
ويسعى المجلس لإنهاء صفقة رمضان قبل ارتفاع
قيمته التسويقية في ظل التألق الشديد في مستوى اللاعب الذي يتطور خلال مشاركته مع الفريق
الأحمر.
جدير بالذكر أن الأهلي جدد إعارة رمضان
صبحي موسما كاملا مقابل مليون و600 ألف جنيه إسترليني، كما يحصل هيدرسفيلد على 150
ألف جنيه إسترليني حال تتويج الأهلي بلقب الدوري المحلي، و150 ألف جنيه إسترليني أخرى
حال تتويجه بدوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد.
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