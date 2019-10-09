شاروبيم: الكشف على 1224 في قافلة طبية مجانية بقرية السبخاوية مركز جمصة

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أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن إجراء الكشف على 1224 في قافلة طبية مجانية بقرية السبخاوية مركز جمصة خلال يومين.



وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم تحويل 18 مريض لإجراء جراحات مختلفة بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة،وإصدار قرارين علاج على نفقة الدولة، وعمل أشعة عادية وموجات صوتية ل131حالة، كما تم اجراء 230تحليل مختلف بمعامل الدم والطفيليات،والكشف على 115 لأمراض الضغط والسكر.



وأكد محافظ الدقهلية على إستمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة وخاصة في المناطق البعيدة لرفع المعاناة عن المرضى في كل مكان بنطاق المحافظة.



ومن جانبه قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن القافلة التي استمرت على مدار يومي7،8 من اكتوبر الجاري،ضمت 8عيادات متخصصة شملت عيادة باطنة و2 عيادة أطفال وعيادة جلدية وعيادة جراحة وعظام وعيادة نسا وتنظيم اسرة،واسنان،وأقيم على هامش القافلة 32ندوة تثقيفية.



محافظ الدقهلية: تكليف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق بين مجلس مدينة نبروه وقسم الشرطة لتنفيذ الإزالة فورًا



وعلى صعيد اخر وجه الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية لوكيل وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع مركز ومدينة نبروه ومركز الشرطة لتنفيذ ازالة التعدي فورًا.



جاء ذلك استجابة لشكوى مواطنين من وجود تعديات على أرض أملاك دولة بقرية افنيش التابعة لمركز نبروه تم تخصيصها لاقامة مركز شباب على مساحة 18 قيراط و19 سهم.



وشدد محافظ الدقهلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات بضرورة التصدي للاعتداء على أراضي الدولة.