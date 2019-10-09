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كلويفرت يقارن بين الدوري الإيطالي والهولندي

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 05:23 م
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كلويفرت يقارن بين الدوري الإيطالي والهولندي
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عقد جاستن  كلويفرت مهاجم روما مقارنة بين الدوريين الإيطالي والهولندي  خلال تصريحات صحفية اليوم.


واعترف اللاعب من خلال تصريحات لموقع الكالتشيو ميركاتو أن اسلوب الدوري الإيطالي أكثر تعقيداً من الدوري الهولندي قائلا " اللعب في هولندا أسهل من إيطاليا، وفي دوري الدرجة الأولى الإيطالي ، يجب أن أستفيد من الفرص المتاحة لي ، وأحاول أن أرتكب أقل قدر ممكن من الأخطاء".


و تابع : " اللعب في الدوري الإيطالي أكثر تعقيدًا من نظيره الهولندي ، على الأقل بالنسبة لي عندما كنت في أياكس ، اعتدت أن تتيح لي ما لا يقل عن ست أو سبع فرص في كل مباراة ، لكن هذا ليس هو الحال هنا".


وعن صعوبة تسجيل الأهداف في الدوري الإيطالي قال كلويفرت : " هنا يوجد العديد من اللاعبين الجيدين الذين يعرفون جيداً كيف يدافعون عن مرماهم وأنه ليس من السهل أن تتيح لك فرص للتسجيل  لذلك يجب إستغلال الفرص التي تتاح لك خلال المباراة "

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