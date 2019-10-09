تفاصيل إحالة 11 موظف للتحقيق في محافظة الدقهلية

Advertisements

أحال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية 11 مسئول بعدد من الوحدات المحلية للتحقيق بسبب التقصير والإهمال في العمل، وكلف شاروبيم الشئون القانونية بالمحافظة باجراء التحقيق مع عدد من مسئولي الوحدة المحلية بالبصراط مركز المنزلة وهم رئيس قسم الإيرادات لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال متأخرات سنوات سابقة،ومسئول الاشغالات لعدم تحصيل رسوم ازالة 7 حالات،ورئيس القسم الهندسي لعدم اتخاذ الإجراءات حيال مخالفات البناء وعدم تحصيل رسوم تأمين تركيب كاميرات لرخص المحلات.



وكلف محافظ الدقهلية باحالة رئيس القسم الهندسي وقسم الرخص بالوحدة المحلية بالجعافرة مركز ميت سلسيل للتحقيق لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تعدي مواطن ومسئول قسم الرخص لعدم تحصيل رسوم تأمين تركيب كاميرات.



ووافق شاروبيم على إحالة رئيس قسم البيئة لعدم اتخاذ الإجراءات تجاه 101 حالة هدم بدون ترخيص،ومسئول الحملة الميكانيكية لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الترخيص للمعدات، ومسئول الايرادات لوجود ايصالات التحصيل بدون اختام،ورئيس القسم الهندسي لعدم اتخاذ الإجراءات حيال مخالفة شروط الترخيص لمواطن وذلك بالوحدة المحلية ببرق العز مركز المنصورة.



كما وافق محافظ الدقهلية على إحالة مسئول الحملة الميكانيكية ومسئول الاشغالات بالوحدة المحلية ببشلا مركز ميت غمر لعدم اتخاذ الإجراءات حيال تجديد الترخيص للمعدات،وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 حالات إشغال.



وكذلك كلف شاروبيم بالتحقيق مع رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بطوخ الاقلام مركز السنبلاوين لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 5 حالات هدم بدون ترخيص.



تأتى قرارات محافظ الدقهلية بعد استعراضه تقرير الإدارة العامة للمتابعة للمرور الميداني على عدد من الوحدات المحلية خلال أربعة أيام شملت مراكز ميت سلسيل والمنزلة والمنصورة وميت غمر والسنبلاوين.