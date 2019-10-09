تقارير.. إنتر يقترب من ضم مولر
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 05:22 م
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اشارات بعض التقارير الصحفية عن دخول نادي إنتر ميلان في مفاوضات مع بايرن ميونيخ الألماني لضم مهاجم الفريق توماس مولر في يناير القادم.
ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية أن إنتر ميلان قاب قوسين أو أدني من التوقيع مع توماس مولر في قترة الإنتقالات الشتوية القادمة ،ويرغب النجم الألماني صاحب ال30 عام في مغادرة الفريق البافاري بسبب قلة المشاركات هذا الموسم .
وقد خاض مولر 10 مباريات هذا الموسم مع بايرن ميونخ سجل خلالهم هدف وحيد و 4 تمريرات حاسمة
وكان قد إقترب إنتر ميلان في عقد صفقة تبادلية طرفها توماس مولر مقابل ايفان بريسيتش لكن تعطلت الصفقة.
ويرغب أنطونيو كونتي المدير الفني للنيراتزوري في تدعيم الفريق في الإنتقالات الشتوية القادمة ليكون قادراً علي منافسة يوفنتوس علي لقب "الإسكوديتو" .
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