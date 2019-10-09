"هيبة" يفتتح مدرسة "الأمير حسن 2" رياض الأطفال بيوسف الصديق بالفيوم

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افتح الأستاذ محمود هيبة، مدير إدارة يوسف الصديق التعليمية، بمحافظة الفيوم، مدرسة الأمير حسن 2 رياض الأطفال، بقرية الحامولي التابعة لمركز يوسف الصديق، رافقة أحمد عبد الحميد الجيد، مدير التعليم الابتدائي بمركز يوسف الصديق، والصايم حسن، مسئول التعلم النشط، ومحمد الجارحى، مسئول التخطيط بالإدارة.



وكان في استقبالهم مديرين المدارس، وبعض المعلمين بالمدارس الخاصة بقرية الحامولي، حيث عقد مدير الإدارة أجتماعا، تحدث فيه عن أهمية التعليم بقرية الحامولي والقرى المجاورة لها.



وأكد "هيبة" خلال أجتماعه للمعلمين، بأنه معلم قبل ان يكون مدير إدارة، وأنه يفتخر بمهنه التعليم.



ثم إنتقل مدير الادارة إلى مكتب الأستاذ أحمد عبد العال، مدير المدرسة، لعمل مقابلة شخصية للمتقدمين للتعاقد بجميع المدارس الخاصة بإدارة يوسف الصديق التعليمية، ثم استعان بعدد من المتقدمين للعمل بالإدارة التعليمية، لسد العجز بالمدارس الخاصة بإدارة يوسف الصديق التعليمية.



ثم قام بالأتصال إلى بعدد من مديرين المدارس التابعة للقرية والمجاوره لقرى الحامولي، لمعرفة مسبة العجز الخاص ببعض المدارس، وأكد على أننا نعلم يدا واحدة لأن وزارة التربية والتعليم وزاره خدمية تخدم جميع المواطنين والعمل على مصالحهم ومصلحة أبنائنا الطلاب والطالبات بمدارس يوسف الصديق.



وأضاف "هيبة "، انه يسعى للعمل على حل تلك المشكلة بمركز يوسف الصديق، وذلك لكى يرقي وينهض التعليم بإدارة يوسف الصديق التعليمية.



وفى نهاية اللقاء قام مدير الإدارة بإلقاء كلمة شكر وتقدير، إلى مديرين المدارس والمدرسين على حسن استقبالهم وتعاونهم معه، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يديم علي مصرنا الحبيبة الأمن والأمان والسلام وأن يحفظ شعبها وجيشها وشرطتها من كل مكروه وسوء.

