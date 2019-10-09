البدري يضم معد نفسي للجهاز المعاون للمنتخب

استقر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر علي ضم شادى بركات المعد النفسى للجهاز الفني للمنتخب الوطني، ليبدأ مهمته رسميا مع المنتخب خلال المعسكر الحالى المقام في أحد فنادق القاهرة إستعداداً لمواجهة منتخب بتسوانا ودياً يوم 14 أكتوبر المقبل إستعداداً لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.









وجاء استقرار الجهاز الفنى للمنتخب على الإستفادة من خبرات شادى بركات فى مجال التنمية البشرية ومن أجل خلق دوافع لدى اللاعبين وخلق حالة من الطاقة والروح الإيجابية فى المنتخب لخبرته فى هذا المجال.









يذكر أن شادى بركات تخرج من كلية الهندسة بالجامعة الأمريكية قبل أن يعمل فى العديد من الشركات الكبيرة قبل أن يتحول الى مجال life coaching والذي يعد من أفضل المصريين فى هذا المجال ولديه العديد من الشهادات والخبرات فيه.



