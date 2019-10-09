"أرامكو" تعلن استقرار إنتاج النفط عند 9.9 ملايين برميل يومياً

أعلن الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، أمين الناصر، استقرار انتاج النفط

في أكتوبر عند 9.9 مليون برميل يومياً.

وأشار إلى أن الهجمات لم تسفر عن أي تراجع في إيرادات الشركة، التي واصلت تزويد عملائها كما كان مقرراً.

وأضاف أن أرامكو في طريقها لاستعادة طاقتها الإنتاجية القصوى للنفط بـ12 مليون برميل يومياً بنهاية نوفمبر المقبل.

وقال إن الإنتاج استقر في أكتوبر، عند 9.9 مليون برميل يومياً.

وأكد "الناصر"، خلال مؤتمر النفط والمال، اليوم الأربعاء، إن الهجمات على منشأتين نفطيتين سعوديتين، لم تؤثر على وضع الطرح العام الأولي للشركة، وذلك قبل إدراج جزئي مزمع في البورصة.

وأكد الناصر أهمية مصادر الطاقة الحالية والجديدة لتلبية الاحتياجات العالمية للطاقة والتنمية الاقتصادية، مع تعزيز جهود حماية المناخ في الوقت نفسه.

وشدّد الناصر على أهمية وجود استراتيجية أكثر واقعية، لجعل إدارة الانبعاثات المسبّبة لظاهرة الاحتباس الحراري أكثر فعالية، قائلاً إنه من الممكن النظر في أربع استراتيجيات رئيسية، وهي العمل بشكل أكبر من مجرد توليد الطاقة الكهربائية، ووسائل نقل الركاب الخفيفة، بجانب تمويل البحوث والتطوير والتقنية ليشمل موارد الطاقة الحالية، والتحرك باتجاه متطلبات الاقتصاد الدائري، والاستفادة من أوجه التعاون لخفض الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

واستعادت أرامكو السعودية في وقت سابق طاقتها الإنتاجية للنفط إلى 11.3 مليون برميل يوميا، محققة تعافيا أسرع مما كان متوقعا بعد هجمات 14 سبتمبر على اثنتين من منشآتها النفطية.

وتسببت هجمات 14 سبتمبر على المنشأتين في قفزة في أسعار النفط وحرائق وأضرار خفضت إنتاج النفط الخام لدى أكبر مُصدّر في العالم للنصف بعد أن أوقفت إنتاج 5.7 مليون برميل يومياً.







