"أرامكو" تعلن استقرار إنتاج النفط عند 9.9 ملايين برميل يومياً
وقال إن الإنتاج استقر في أكتوبر، عند 9.9 مليون برميل يومياً.
وأضاف أن أرامكو في طريقها لاستعادة طاقتها الإنتاجية القصوى للنفط بـ12 مليون برميل يومياً بنهاية نوفمبر المقبل.
وأشار إلى أن الهجمات لم تسفر عن أي تراجع في إيرادات الشركة، التي واصلت تزويد عملائها كما كان مقرراً.
وأكد الناصر أهمية مصادر الطاقة الحالية
والجديدة لتلبية الاحتياجات العالمية للطاقة والتنمية الاقتصادية، مع تعزيز جهود حماية
المناخ في الوقت نفسه.
وشدّد الناصر على أهمية وجود استراتيجية
أكثر واقعية، لجعل إدارة الانبعاثات المسبّبة لظاهرة الاحتباس الحراري أكثر فعالية،
قائلاً إنه من الممكن النظر في أربع استراتيجيات رئيسية، وهي العمل بشكل أكبر من مجرد
توليد الطاقة الكهربائية، ووسائل نقل الركاب الخفيفة، بجانب تمويل البحوث والتطوير
والتقنية ليشمل موارد الطاقة الحالية، والتحرك باتجاه متطلبات الاقتصاد الدائري، والاستفادة
من أوجه التعاون لخفض الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
واستعادت أرامكو السعودية في وقت سابق طاقتها
الإنتاجية للنفط إلى 11.3 مليون برميل يوميا، محققة تعافيا أسرع مما كان متوقعا بعد
هجمات 14 سبتمبر على اثنتين من منشآتها النفطية.
وتسببت هجمات 14 سبتمبر على المنشأتين في
قفزة في أسعار النفط وحرائق وأضرار خفضت إنتاج النفط الخام لدى أكبر مُصدّر في العالم
للنصف بعد أن أوقفت إنتاج 5.7 مليون برميل يومياً.