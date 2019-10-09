كوتينيو يتلقى هجومًا عنيفًا من الصحافة الألمانية

شنت الصحافة الألمانية، هجومًا عنيفًا على النجم الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب خط وسط فريق بايرن ميونيخ الألماني، بسبب تردي مستوياته هذا الموسم.





وتلقى كوتينيو انتقادات واسعة من قبل الصحافة الألمانية، وذلك لضعف المردود الذي يقدمه هجوميًا مع الفريق البافاري منذ انضمامه إلى الفريق البافاري.





وكان كوتينيو قد انضم إلى البايرن على سبيل الإعارة من صفوف نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث تمكن الفريق البافاري على مدار الشهرين الماضيين من تقديم أداء ونتائج متذبذبة، مع مشاركة اللاعب.





ومن الجدير بالذكر أن بايرن ميونيخ قد حقق الفوز في أربع مباريات من أصل سبع خاضها الفريق في الدوري حتى الآن.





كما تلقى البايرن أول هزيمة له على أرضه ووسط جمهوره من فريق هوفنهايم يوم السبت الماضي، وهو ما دفع الصحافة الألمانية للتعليق على مساهمات كوتينيو مع الفريق منذ انضمامه إلى صفوف البايرن.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية فإن هناك حالة من الإعجاب باللاعب البرازيلي ولكن توجد تحفظات على مردوده في بعض الأمور.





وحيث قالت "سبورت بيلد" في تقريرها: "إثنان أو ثلاث تمريرات سحرية في المباراة لا تكفي، فقد لمس كوتينيو الكرة 59 مرة فقط خلال المباراة أمام هوفنهايم، وهو أدنى معدل سجلة عندما لعب 90 دقيقة هذا الموسم".





كما أفادت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن إدارة نادي برشلونة تتعرض لضغوط كبيرة لبيع كوتينيو من أجل التعاقد مع لاعبين جدد الصيف القادم، لكن الفريق البافاري ليس لديه إمكانية لضخ مبلغًا كبيرًا للإبقاء على الدولي البرازيلي.



