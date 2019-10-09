ميسي: لا علاقة لي باستمرار "فالفيردي" مع برشلونة

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة أنه لا علاقة له بإستمرار ارنستو فالفيردي على رأس الجهاز الفني للفريق الكتالوني خلال الفترة الحالية، رغم تذبذب نتائج الفريق بالموسم الحالي.





وقال "ميسي" في تصريحات لإذاعة "RAC 1" الاسبانية: "قرار بقاء فالفيردي ليس هو قراري، كما قيل ، قرر النادي أن يستمر المدرب الاسباني، وبالنسبة لي وبالنسبة لغرفة الملابس بأكملها، فهذا فرح، نحن نسانده، ونريده، كما حدث مع لويس انريكي عندما كنا نريده، أو مع أي مدرب آخر للبارسا، من قبل".





وأضاف: " كانت الهزيمة امام ليفربول هي ذنب اللاعبين وليس ذنب فالفيردي، كان هذا يجب ان لا يحدث لأنه حدث معنا في روما، دخلت هزيمة روما في رؤوسنا في أنفيلد، وأزداد الأمر سوءا، ولكن هذا لا يحدث بسبب واحد وهو المدرب".





وتابع تصريحاته: "لا أعلم ما اذا كنت سوف افوز بالكرة الذهبية، ولكن اذا لم افز بها لن تكون خيبة امل بالنسبة لي، الجوائز الفردية هي اعتراف بك، لكنها ليست أولوية، سأكون أكثر خيبة أمل لقضاء موسم آخر بدون الفوز بدوري أبطال أوروبا، هذا هو هدف للجميع، لإعادة هذا الكأس مرة آخرى للكامب نو".





وأكمل تصريحاته: "لقد ضيعنا الكثير من الفرص، وكان بإمكاننا الحصول على مزيد من ألقاب دوري الأبطال في كل هذا الوقت، ولكن هناك شيئا واحدا هو ما نؤمن به، والآخر هو الواقع، لم يحدث ذلك، وللأسف لم يتم الفوز بهذا اللقب منذ فترة طويلة".



