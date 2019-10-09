محلل سياسي: العالم مقبل على كارثة والسبب "أردوغان" (فيديو)

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قال غسان يوسف، الكاتب والمحلل السياسي، إن روسيا هي المايسترو الذي يدير اللعبة في المنطقة، وهو على علاقة جيدة مع سوريا وتركيا وإيران، مشيرًا إلى أن الجانب الروسي دائمًا يحاول أن يحاور الجانب الأمريكي، ويتوصل لمكاسب له، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية الروسي، يطالب بخروج القوات الأمريكية من سوريا ويدعو لحوار الأكراد مع الدولة السورية، لكنه لم يستنكر العملية العسكرية في شمال سوريا، وهذا يؤكد أن روسيا مازالت تعول على الحوار بين الأطراف المتصارعة في هذه المنطقة.



وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن خطوة "أردوغان" في سوريا غبية ومستنقع لتركيا بوجه عام، خاصة أنه سيقوم بتجميع الإرهابيين في شمال سوريا، وإشعال ما يسمى بالتمييز العرقي بين المواطنين السوريين، مؤكدًا أن المعارضة الامريكية ترفض ما يقوم به "أردوغان"، وهذا يضعف موقف "أردوغان" وحزبه في الداخل التركي.



وتابع الكاتب والمحلل السياسي، أن ما يقوم به "أردوغان" ضرب من الجنون، ويفتح صراع بين الكرد والعرب من جهة، وبين الكرد والطرد الذين هجروا من أماكنهم من جهة أخرى، مشددًا أن بعض الدولة الإقليمية مرتاحة لما بقوم به "أردوغان"، وتريد أن يتفرد راعي الإرهاب العالمي، فـ "ترامب" يتحدث عن تسليم "الدواعش" لأردوغان، مشيرًا إلى أن "أردوغان"، سيقوم بإسكان الدواعسش ووتدريبهم وتأهيليهم والزج بهم في معارك ضد أمريكا وسوريا ودول المنطقة، مشددًا على أن العالم مقبل على كارثة بسبب هؤلاء الدواعش.

