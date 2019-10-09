ميسي ينتقد بيكيه بسبب تصريحاته ضد إدارة برشلونة

انتقد ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني، زميله جيرارد بيكيه بسبب تصريحاته الهجومية ضد إدارة النادي الكتالوني، عقب مباراة الفريق ضد خيتافي، والذي حملت تلميحات حول تمويل الإدارة حملات إعلامية ضد نجوم البرسا لإحراجهم أمام الجمهور بعد تراجع نتائج الفريق.





وقال "ميسي" في تصريحات لـ "RAC 1" : " بيكيه شفاف للغاية، وذكي للغاية، يقول ما يفكر فيه دون أن يقلق بشأن ما قد يؤثر عليه، وفي جميع الأوقات يكون صادقا، ويحاول مواجهة كل شيء، إنه شخص مبهج ومضحك للغاية".





وأضاف: "لقد فوجئت بما قاله بيكيه بعد مباراة خيتافي (انتقاد مجلس الادارة)، هو شخص كان في هذا النادي لسنوات عديدة، ويعرف كيف يتعامل مع القضايا، بصراحة بالنسبة لي ما كنت سوف أفعل ذلك، لأننا سوف نكبر كرة الأزمة، في وقت لا يناسبنا كغرفة ملابس، ولكن بيكيه هو هكذا، يقول ما يشعر به".





ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 16 نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر برصيد 18 نقطة.



