ميسي يكشف عن أصعب موقف واجهه مع برشلونة
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 04:18 م
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أحمد عصام
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كشف اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني عن الموقف الاصعب الذي واجهه اللاعب خلال مسيرته الكروية منذ بداية خوضه مباريات كرة القدم.
وقال ميسي خلال مقابلته مع RAC1 : "هناك وقت تعبت فيه كثيرا، كان هناك عدة ظروف خاصة موسم 2013/14، وعندما تم اتهامي بالتهرب الضريبي، كان الامر صعبا علي وعلى عائلتي".
وأشار : "الناس لا يعرفون الحقيقة، يستمعون للصحافة التي ساعدت على نشر الاكاذيب، هذا كان سبب في ان كل شيء كان صعبا، ولحسن الحظ أطفالي كانوا صغار ولم يعرفوا".
وأضاف : "في ذلك الوقت عندما تم إتهامي بالتهرب من الضرائب كنت أود الرحيل، ليس لأنني أريد ترك البارسا، ولكن كنت أريد مغادرة اسبانيا، وشعرت أنني تعرضت لسوء معاملة كبيرة، و لم أكن أرغب في البقاء هنا، ولم يكن لدي عرض رسمي من أندية، لأن الجميع كانوا يعرفون فكرتي في البقاء هنا".
وقال ميسي خلال مقابلته مع RAC1 : "هناك وقت تعبت فيه كثيرا، كان هناك عدة ظروف خاصة موسم 2013/14، وعندما تم اتهامي بالتهرب الضريبي، كان الامر صعبا علي وعلى عائلتي".
وأشار : "الناس لا يعرفون الحقيقة، يستمعون للصحافة التي ساعدت على نشر الاكاذيب، هذا كان سبب في ان كل شيء كان صعبا، ولحسن الحظ أطفالي كانوا صغار ولم يعرفوا".
وأضاف : "في ذلك الوقت عندما تم إتهامي بالتهرب من الضرائب كنت أود الرحيل، ليس لأنني أريد ترك البارسا، ولكن كنت أريد مغادرة اسبانيا، وشعرت أنني تعرضت لسوء معاملة كبيرة، و لم أكن أرغب في البقاء هنا، ولم يكن لدي عرض رسمي من أندية، لأن الجميع كانوا يعرفون فكرتي في البقاء هنا".
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