555 مليون جنيه مشتريات "الأجانب " بالبورصة اليوم الأربعاء

أستحوذت تعاملات المصريين 80.81% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.07%، والعرب على 7.12% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.50% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.49%.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 1.6 مليون جنيه، 13.6 مليون جنيه، 55.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 60.8 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 8.9 مليون جنيه، على التوالى.

وبلغت مشتريات المؤسسات الأجنبية والعربية نحو 555 مليون جنيه و 129.3 مليون جنيه علي التوالي، فيما بلغت مبيعات المؤسسات المصرية نحو 714.4 مليون جنيه.







وإختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء،وذلك أستكمالاً لموجة جني الأرباح المؤسسية علي معظم القيادات جاذ ذلك بالتزامن مع أنخفاض أحجام التداول وخسر رأس المال السوقى ما يقرب من 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.086 مليار جنيه.





مؤشرات البورصة المصرية





تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 14182 نقطة، وإنخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 524 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 1397 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.01% ليغلق عند عند مستوى 456 نقطة.

تداولات البورصة المصرية





وبلغ حجم التداول على الأسهم 157.5 مليون ورقة مالية بقيمة 536 مليون جنيه، عبر تنفيذ 20 ألف عملية لعدد 171 شركة،

وارتفعت أسهم 35 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 93 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.







