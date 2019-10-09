ميسي يكشف مفاجأة بشأن حديثه مع الحكم "لاهوز" خلال مباراة إشبيلية

كشف الارجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني، الحديث الذي دار بينه ، الحكم لاهوز خلال مباراة الفريق الكتالوني ضد إشبيلية، بعد طرده لزميله عثمان ديمبلي.





وقال "ميسي" في تصريحات لإذاعة "RAC 1" : " قلت للحكم لاهوز ان ديمبيلي من الصعب ان يقول ذلك، لأنه من الصعب ان يركب الجمل بالاسبانية، حتى فالفيردي أيدني في المؤتمر الصحفي، وقال نفس الشيء".





وأضاف: "لقد فوجئت ان لاهوز فهم بوضوح ما قاله ديمبيلي، صحيح ديمبيلي يفهم ما يقال بالاسبانية، ولكن من الصعب عليه الحديث بهذه اللغة حاليا".





وتابع: "أنا احب تقنية الفيديو (VAR)، وأنا أؤيد ذلك، لكن لا يزال هناك الكثير من الشكوك، لأن تقنية الفيديو لا تزال لا تستخدم بشكل جيد، هناك الكثير من الشكوك حول هذه التقنية، اذا كانت تقنية الفيديو موجودة، يجب ان لا يكون هناك شكوك، ولكن لا تزال الشكوك موجودة حول تلك التقنية".





وكان برشلونة قد تغلب على إشبيلية بنتيجة 4 - 0 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الاسباني.



