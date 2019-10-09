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سلطة الروكا والفطر.. طريقة التحضير

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 04:05 م
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سلطة الروكا والفطر.. طريقة التحضير
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مقادير سلطة الروكا والفطر
- عصير الليمون : 1 pcs
- ملح : رشّة (حسب الرغبة)
- الخردل : ملعقة كبيرة
- البهار الأبيض : رشّة (حسب الرغبة)
- زيت الزيتون : 10 ml
- الروكا : حزمتان
- الفطر : 10 pcs

طريقة تحضير سلطة الروكا والفطر
1. تُغسل الروكا وتُزال أطرافها.

2. يُقطّع الفطر أنصافاً بعد غسله ويوضع فوق الروكا.

3. تُضاف الصلصة: زيت زيتون وعصير الليمون وخردل وملح وبهار أبيض.
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