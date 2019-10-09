مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن البريكست يأمل في اتمام الصفقة

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مازال ميشيل بارنييه، مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن البريكست، يؤمن بأن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تظل ممكنة، على الرغم من الفجوة الهائلة في مواقفهم التفاوضية قبل الموعد النهائي الذي يقترب بشكل سريع.



وقال بارنييه الأربعاء إن "الصفقة ممكنة وصعبة للغاية، ولكنها ممكنة". مشيرا الي انه من الضروري للمفاوضين الحفاظ على هدوئهم في مثل هذه الأوقات العصيبة. اضاف "سيبقى الاتحاد الأوروبي هادئًا ومتيقظًا ومحترمًا وبناءً".



يلتقي بارنييه مع ستيفن باركلي، سكرتير بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الخميس.



قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، بدون أو بدون صفقة انفصال.



وقد قررت محكمة اسكتلندية رفض أمر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بكتابة خطاب يطلب فيه من الاتحاد الأوروبي تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



تقول المحكمة في إدنبره إنه لا توجد حاجة إلى إصدار حكم بعد لأن الحكومة وعدت بالامتثال لقانون يأمرها بالسعي إلى التأخير إذا لم يتم الاتفاق على صفقة انفصال بحلول 19 أكتوبر.



يصمم العديد من أعضاء البرلمان البريطاني على منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، والتي يقول الاقتصاديون إنها ستدفع اقتصاد المملكة المتحدة إلى الركود. في الشهر الماضي، أقروا قانونًا يلزم الحكومة بتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدلًا من المغادرة بدون اتفاق في الموعد المقرر في 31 أكتوبر.



يخشى نشطاء مناهضون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن يحاول جونسون التخلص من هذا الشرط، وطلبوا من أعلى محكمة في اسكتلندا أن تأمر الحكومة بالامتثال.



وقال القضاة "الوضع لا يزال سلس" وسوف ينتظرون حتى 22 أكتوبر لإصدار حكم.





نظمت مجموعة من النشطاء المناهضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي احتجاجًا في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل مطالبين الاتحاد الأوروبي برفض مقترحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن خروج بلاده المزمع من الكتلة.



وسط شعارات مناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهتافات "أوقفوا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، تجمع بضع عشرات من المحتجين من بريطانيا وإيطاليا أمام مبنى بيرلايمونت مع استمرار المحادثات بين المسؤولين الأوروبيين والبريطانيين بهدف تجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وقال إيمانويل همينجز، وهو بريطاني يبلغ من العمر 45 عامًا من منطقة ويست ميدلاندز، لوكالة أسوشيتيد برس: "نتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يقول إن مقترحات جونسون لا معنى لها ولا ينبغي متابعتها. الأمر برمته هراء".



يطالب النشطاء بإجراء استفتاء ثانٍ على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال هيمنغز "نحن نمثل أكثر من الناس الذين صوتوا بالاستفتاء الأصلي، والآن نريد استفتاء على الواقع الفعلي."



سوف يجتمع ميشيل بارنييه، مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن البريكست، مع مبعوث المملكة المتحدة لبريكسيت ستيفن باركلي يوم الخميس، حيث يقول الجانبان إن فرص التوصل إلى اتفاق انفصال تبدو ضئيلة بشكل متزايد.



يجتمع مفاوضو الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على المستوى الفني هذا الأسبوع، وتأتي زيارة باركلي في أعقاب سلسلة من التصريحات الحادة من الجانبين حول حالة العلاقات.



قال الاتحاد الأوروبي إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يحتاج إلى مقترحات عملية بحلول نهاية الأسبوع إذا كان هناك أي فرصة لتحقيق انفراجة في قمة الاتحاد الأوروبي يومي 17 و18 أكتوبر.



كما اوضح رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار إنه لا تزال هناك فجوات كبيرة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في محاولة لتأمين صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وقال فارادخار لمحطة (آر تي إي) الإيرلندية في وقت متأخر يوم الثلاثاء "أعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية تأمين اتفاق بحلول الأسبوع المقبل بصراحة تامة.. في الأساس ما قامت به المملكة المتحدة هو التنصل من الصفقة التي تفاوضنا بشانها مع حكومة رئيسة الوزراء (تيريزا ماي) على مدى عامين "



تتناقض التعليقات مع مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي قال يوم الثلاثاء إن عناد الاتحاد الأوروبي قد أدى إلى انهيار المفاوضات.



