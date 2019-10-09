الصقر" يسحب قرعة دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية

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وقع اختيار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على أحمد حسن نجم المنتخب المصرى الأسبق، لسحب قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا وقرعة دور الـ٣٢ الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية.

احمد حسن الملقب بـ"الصقر" يعد أحد نجوم الكرة المصرية والإفريقية عبر التاريخ، حيث فاز بكأس الأمم الإفريقية أربع مرات، علاوة على كونه عميد لاعبي العالم برصيد 184 مباراة دولية.

القرعة ستقام في السابعة من مساء اليوم، بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر بمشاركة ممثلي الأندية.

وتم وضع الزمالك وجيرانيسيون في التصنيف الثاني لدوري الأبطال لحين تحديد المتأهل منهما فيما يتواجد الأهلي في التصنيف الأول.

وينتظر بيراميدز والمصري تحديد موقفهما من مواجهة أحد الخاسرين من دوري الأبطال.