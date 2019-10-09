ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ميسي يوضح حقيقة تدخله في اختيار مدرب وصفقات برشلونة

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 04:07 م
Advertisements
ميسي يوضح حقيقة تدخله في اختيار مدرب وصفقات برشلونة
Advertisements
طباعة
علاء خليف
 
Advertisements
أوضح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني حقيقة تدخله في إختيار مدرب الفريق الكتالوني أو الصفقات الجديدة التي يتعاقد معها النادي.

وقال "ميسي" في تصريحات إلي إذاعة "RAC 1" : " يقال انني أنا اقول للرئيس اجلب هذا المدرب واجلب هؤلاء اللاعبين، هذه الامور والاكاذيب اصبحت اعتيادية، وعلينا ان نتعايش معها".

وأضاف: "آخر مرة اجتمعت فيها مع الرئيس بارتوميو كانت بعد الخسارة في ليفربول، ليس لدينا مشكلة، كل شيء على ما يرام، اذا لم نلتقي لأنه لا يكون ضروريا اللقاء، ولكن عندما يتعين علينا رؤية بعضنا البعض، فلا توجد مشكلة في الاجتماع والحديث معا".

وتابع تصريحاته: " نحن في غرفة الملابس لا نتخذ قرارات التعاقدات، ولكن نعطي رأينا، مثلا عند احضار غريزمان، او عندما كان نيمار سيعود، تحدثنا حول ما اذا كان الامر جيدا للفريق، هنا نحن نعطي رأينا فقط، ولكن لا نقرر التعاقد مع أي لاعب، هذا عمل الإدارة".

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
البحرين
-
x
18:30
-
إذربيجان
ألمانيا
-
x
20:45
-
الأرجنتين

DMCA.com Protection Status