غلق 19 مزرعة دواجن إداريا لمدة 3 أشهر لمخالفتهم للقانون في الغربية

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قرر اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، غلق 19 مزرعة دواجن تمثلوا فى "6 مزارع بمركز المحلة – 4 مزارع بمركز طنطا – 2 مزرعة بمركز قطور- مزرعة بمركز السنطة – 3 مزارع بمركز زفتى – مرزعة بمركز كفر الزيات – 2 مرزعة بمركز سمنود"/ وذلك لمخالفتهم القانون رقم 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع والقرار الوزاري رقم 941 لسنة 2009 المنظم لبيع وتداول الطيور.



جاء ذلك بناءً على ما تم عرضه في مذكرة مديرية الطب البيطري بالغربية التي توضح عدم تعاون أصحاب المزارع مع قطاع الطب البيطري لإحكام السيطرة على عملية بيع وتداول الطيور الحية للسيطرة على مرض إنفلونزا الطيور ومنع إنتشاره من خلال أخذ عينات من الدواجن قبل نقلها حيه من المزارع للتأكد من سلامتها.



وفى السياق ذاته؛ أكد محافظ الغربية على أهمية تعاون أصحاب المزارع مع قطاع الطب البيطري بالمحافظة وذلك لمنع انتشار الأمراض التي تؤثر على صحة وسلامة المواطنين والحفاظ على الثروة الداجنة بنطاق المحافظة. مشيرًا إلى استمرار الحملات الرقابية على كافة القطاعات لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وذلك حفاظًا على صحة المواطنين.