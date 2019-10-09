بورصة"السعودية" تتراجع دون مستولي الـ 8000 نقطة .. وسهم "أسمنت القسيم" يتصدر الأرتفاعات
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 03:56 م
Advertisements
نيفين سمير
Advertisements
Advertisements
أغلقت بورصة السعودية اليوم علي تراجع ، حيث تراجع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 117.04 نقطة ليقفل عند مستوى 7715.89 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 90 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 120 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 30 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 147 شركة على تراجع.
وتصدر سهم شركات أسمنت القصيم، وأسمنت الشمالية، وباتك، وبنيان ريت، وأسيج الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات التأمين العربية، والأبحاث والتسويق، والمصافي، وبوان، والخزف السعودي، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.18% و 7.47%.
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، وزين السعودية، ودار الأركان، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم الراجحي، والإنماء، وسابك، والأبحاث والتسويق، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 201.76 نقطة ليقفل عند مستوى 3553.39 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 489 صفقة.
Advertisements
- مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 6952.67 نقطة
- ارتفاع جماعي للمؤشرات السعودية خلال تعاملات اليوم
- مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7263.60 نقطة
- مؤشر الأسهم السعودية يغلق على انخفاض
- تداول 103 ملايين سهم عبر 78 ألف صفقة وهذه أكثر الشركات تفاعلًا
- مؤشر السعودية يخسر 157.9 نقطة بختام جلسة الأحد
- مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8445.66 نقطة
- أغلق منخفضًا.. تداول 200 مليون سهم بسوق الأسهم
- سهم "الأهلية "يتصدر الأسهم السعودية الأكثر إرتفاعاً اليوم الأحد
- بورصة السعودية تخسر 23.5نقطة بختام أخر جلسة في الأسبوع
المزيد عن: لياتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر