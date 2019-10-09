ليفربول يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة مانشستر يونايتد
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 03:52 م
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عمر عبدالعزيز
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تلقى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، دفعة قوية قبل مواجهة نظيره مانشستر يونايتد، عقب فترة التوقف الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.
واستعاد المدرب يورجن كلوب، لاعبه الدولي البرازيلي المتألق أليسون بيكر، الذي غاب خلال الفترة الماضية، بسبب معاناته من الإصابة.
وشارك أليسون في التدريبات الجماعية الكاملة للريدز منذ ثلاثة أيام ولكن لم يتمكن من المشاركة في مباراة ليستر سيتي الأخيرة بسبب ضيق الوقت منذ تدربه لأول مرة.
وشهدت تدريبات الريدز مشاركة الحارس الأفضل في العالم للعام الحالي 2019، أليسون بيكر، لأول مرة منذ عودته من الإصابة العضلية التي لحقت به في أول مباراة بالموسم ضد نوريتش سيتي منذ حوالي شهرين.
ووفقًا لما ذكرته شبكة "ESPN" العالمية، أن أليسون يقوم الآن ببعض الحصص التدريبية بشكل مكثف من أجل جعل نفسه جاهزاً لخوض مباراة ليفربول القادمة ضد مانشستر يونايتد.
ومن الجدير بالذكر أن ليفربول يستعد عقب انتهاء فترة التوقف الدولي مباشرة لمواجهة مانشستر يونايتد على ملعب الأخير مسرح الأحلام تحديداً يوم العشرون من شهر أكتوبر الجاري.
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