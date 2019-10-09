نشرة حوادث "الفجر": دعوى تتهم "فيس بوك" بالتحريض ضد مصر.. وضبط 313 قضية مخدرات





شاهد بـ"فض رابعة": "الاعتصام كان مسلح.. وضربوا علينا نار"

واصلت الدائرة 8 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، نظر إعادة إجراءات محاكمة 73 متهما في "فض اعتصام رابعة العدوية.



وقال شاهد شاهد الإثبات الأول بجلسة اليوم، العميد علاء بشندي، رئيس مباحث قسم مدينة نصر إبان الأحداث، وقال إنه كان مسموحا لدخول الاعتصام للأفراد التابعين للإخوان، وتم عمل ممرات أمنه للمعتصمين وقت الفض، ولكن المعتصمين رفضوا الخروج وتم التعامل معنا من داخل الاعتصام بالأسلحة النارية، وللمزيد من التفاصيل



خلال 24 ساعة.. ضبط 225 قطعة سلاح ناري و313 قضية مخدرات

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية، وللمزيد من التفاصيل



دعوى تطالب "فيس بوك" بحذف الصفحات والفيديوهات المحرضة ضد الدولة

أقام طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بحذف جميع الفيديوهات والصفحات والمنشورات الممولة من جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي وكذلك إلغاء جميع القرارات الصادرة بحذف الصفحات والمنشورات الداعمة للدولة المصرية ومؤسساتها والداعمة للاصطفاف الوطني والحفاظ على وحدة البلاد في مواجهة الإرهاب، وللمزيد من التفاصيل

واصلت الدائرة 8 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، نظر إعادة إجراءات محاكمة 73 متهما في "فض اعتصام رابعة العدوية.وقال شاهد شاهد الإثبات الأول بجلسة اليوم، العميد علاء بشندي، رئيس مباحث قسم مدينة نصر إبان الأحداث، وقال إنه كان مسموحا لدخول الاعتصام للأفراد التابعين للإخوان، وتم عمل ممرات أمنه للمعتصمين وقت الفض، ولكن المعتصمين رفضوا الخروج وتم التعامل معنا من داخل الاعتصام بالأسلحة النارية، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا أقام طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بحذف جميع الفيديوهات والصفحات والمنشورات الممولة من جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي وكذلك إلغاء جميع القرارات الصادرة بحذف الصفحات والمنشورات الداعمة للدولة المصرية ومؤسساتها والداعمة للاصطفاف الوطني والحفاظ على وحدة البلاد في مواجهة الإرهاب، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا





خلال مداهمات أمنية.. ضبط 16 سلاحا ناريا و4 كيلو حشيش وهيروين بالجيزة

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة، وللمزيد من التفاصيل

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا





"قفزت من الطابق الخامس".. مفاجأت جديدة في واقعة انتحار "دنيا" بالدقي

كشفت تحقيقات النيابة، عن تفاصيل جديدة في واقعة انتحار فتاة من الدور الخامس بمنطقة الدقي، حيث تبين أنها تدعى "دنيا" وتبلغ من العمر 19 عامًا، وأنها كانت تعيش مع والدها بعد انفصاله عن والدتها منذ سنوات، وأختها كانت تعيش مع والدتها، وكانت تزوجت الأم بعد انفصالها من شخص آخر وانفصلت عنه، وللمزيد من التفاصيل



كشفت تحقيقات النيابة، عن تفاصيل جديدة في واقعة انتحار فتاة من الدور الخامس بمنطقة الدقي، حيث تبين أنها تدعى "دنيا" وتبلغ من العمر 19 عامًا، وأنها كانت تعيش مع والدها بعد انفصاله عن والدتها منذ سنوات، وأختها كانت تعيش مع والدتها، وكانت تزوجت الأم بعد انفصالها من شخص آخر وانفصلت عنه، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا

شهد الشارع المصري، اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار: