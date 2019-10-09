مصري يحرج مذيع "مكملين" وضيفه: "بتقبضوا من تركيا وإسرائيل" (فيديو)

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أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، تقريرًا مصورًا يستعرض تفاصيل فضح مواطن مصري يُدعى محمد لإعلامي الإخوان، من خلال اتصال أجراه عبر فضائية "مكملين" الإخوانية تسبب في إحراج مذيع "مكملين" وضيفه.



حيث وجه المواطن المصري عدة تساؤلات لمذيع فضائية "مكلمين"، خلال استضافته الداعية الإخواني، عصام تليمة، الهارب إلى تركيا، حول مصادر تمويلهم رغم أن هذه القنوات الإخوانية لا يوجد بها إعلانات.



وتسبب المواطن المصري في إحراج الداعية الإخواني عصام تليمة، حينما وجه تساؤل له قائلًا: إن هناك حديث شريف للرسول –صلى الله عليه وسلم- يقول فيه "وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي"، فانت من أي فرقة من هؤلاء الفرق السبعين يا شيخنا، وأنت تقبض من تركيا وإسرائيل، ولا توجد إعلانات على فضائية "مكملين" أو شركة ممولة لها، فلوسكم كلها دي بتقبضوها منين؟"، مما تسبب في إحراج المذيع، ومحاولة إظهار عدم فهم التساؤل حتى يتمكنوا من الرد عليه، وقال للمواطن المصري: "أنت تريد أن تعرف من الفرقة الناجية".



وأوضح التقرير، أن هذه التساؤلات التي تأتي من المواطنين المصريين تتحدث عن حقيقة هذه القنوات، ودائمًا ما لا يتم الرد عليها، مؤكدًا على أن الشعب المصري فقام بالعديد من المكالمات الهاتفية مع هذه القنوات خلال الفترة الأخيرة حتى يضعهم في حقيقتهم.

