كل سنة وانت ناجح.. أحمد كرارة يهنئ شقيقة أمير بعيد ميلاده ال 41

أحمد كرارة ينتظر عرض مسلسله الجديد



وفي سياق منفصل يستعد الفنان أحمد كرارة، لعرض مسلسله الجديد" بلا دليل " خلال الشهر الجاري والمقرر يعرض عبر شاشة cbcكما أنه يستمر تصويره أثناء عرضه فقد تم تصوير نصف الحلقات فقط ، فقد بدء تصويره منذ شهرين وهو من بطولة النجم خالد سليم، درة، جمال عبد الناصر، محمد خطاب، إسلام جمال، هاجر الشرنوبي، أشرف ذكي، ومن تأليف إنجي علاء، ومن إخراج منال الصيفي، ومن إنتاج شركه سنيرجي.





مسلسل بلا دليل ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة فهو يتضمن 60 حلقة، وتدور أحداثه حول جريمة قتل ويتم البحث عن الجاني .



يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد كرارة، مسلسل مملكة الغجر، مع النجمة حورية فرغلي، وفيفي عبده، وتم عرضه في دارما رمضان 2019، وحقق المسلسل نجاح كبير أثناء عرضه

حرص الفنان أحمد كرارة، علي تهنئة شقيقة الأكبر النجم أمير كرارة بعيد ميلاده ال 41، الذي يحل اليوم 10 أكتوبر، حيث نشر أحمد صورة تجمعه بأمير على صفحنه الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" وعلق عليها قائلًا: " كل سنه وانت طيب وناجح وبصحتك ويخليك لينا يا حبيبي يا ابو قلب طيب ♥️.