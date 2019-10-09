احتفالا بانتصارات أكتوبر.. ندوات تثقيفية للأطفال والشباب في البحيرة (صور)





وأقامت مكتبة كفر بولين الثقافية محاضره بعنوان "سيناء بوابة الأمن والأمان" ناقشتها مسئولة الموقع، وعقدت مكتبة الطفل الثقافية بعمر مكرم محاضرة بعنوان "ادخلوها آمنين" وذلك بمناسبة نصر أكتوبر المجيدة ألقاها العميد طيار محمد عبد المنعم والنقيب عبده السميع الجمال من أبطال حرب أكتوبر المجيدة وذلك بمدرسة الرواد الإعدادية بمدرسة عمر مكرم، كما نفذت مكتبة كفر غنيم الثقافية ورشة حكي قصة مع الرواد والطلائع بمقر الموقع.



وتضمنت الفعاليات تنظيم عدد من الورش الفنية المختلفة والمتنوعة لتنمية المهارات الفنية لدى الأطفال حيث أقام قسم الطفل ببيت ثقافة شبرا يوم ثقافي للأطفال بالمعهد الأزهري الابتدائي بشبرا بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، تضمنت الاحتفالية مسرح عرائس ومسابقه الأراجوز وفقرة المهرج وغيرها من الفقرات التي ترسم البهجة علي وجوه الأطفال.



كما شملت تلك الفعاليات تنظيم قصر ثقافة الدلنجات ورشة إعداد ممثل المسرح مع الرواد والموهوبين بمقر الموقع ومعرض فنون تشكيلية للموهوبين بإيتاي البارود، ونفذت مكتبة المشير أبو غزاله الثقافية مجلة حائط مع الرواد والطلائع بمقر الموقع ونفذ بيت ثقافة شبراخيت ورشة حكي قصة للأطفال والطلائع بمقر الموقع، كما أقام قسم المرأة بالبيت بالتعاون مع معهد الفتيات ندوة بعنوان "النظافة الشخصية عند المرأة".



وفي سياق متصل، شارك بيت ثقافة بدر بالقافلة السكانية بقرية عبد المجيد مرسي بمركز بدر بالتعاون مع مجلس مدينة بدر محاضرة عن المشكلة السكانية بحضور وكيل وزارة الإعلام السابق وتم عرض فقرة فنية استعراضية للتلاميذ مدرسة نور الهدى الخاصة رواد بيت ثقافة بدر.



وأشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتلك الفعاليات، مؤكدًا دورها في إثراء الحركة الثقافية والفنية والفكرية بالإضافة إلى دورها في تشجيع المهارات الابتكاريه وتنمية المواهب الفنية لدى النشء ودعمها وتبنيها ورعايتها لتلك المواهب وكذا الارتقاء بالذوق العام والمستوى الفكري والثقافي للمواطنين.

نظمت مديرية الثقافة بالبحيرة، عددًَا من المحاضرات والندوات التثقيفية بمناسبة احتفالات المحافظة بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، لنشر الثقافة والوعي بين الشباب والموهوبين وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في كافة المجالات وتحفيزهم على الإبداع والابتكار.وأقام قصر ثقافة الطفل بالتعاون مع مدرسة الجمهورية الإعدادية بنات محاضرة بعنوان "المعني والدروس لانتصارات أكتوبر" تناولت حرب أكتوبر المجيدة وذكر نماذج من بطولات الجيش المصري علي مر العصور، كما أقام بيت ثقافة كوم حمادة مسابقه ثقافية مع الرواد والطلائع بمناسبة انتصار أكتوبر.