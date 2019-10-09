بفستان ملون.. سالي عبدالسلام جذابة بأنامل خبيرة التجميل ميادة هشام (صور)

خضعت الإعلامية سالي عبدالسلام، لجلسة تصوير جديدة، بتوقيع خبيرة التجميل ميادة هشام.

وظهرت "سالي" بفستان ملون يجمع عدة ألوان من بينها البرتقالي والأزرق والأحمر، واعتمدت سالي مكياج هادئ أظهر جمالها، وتسريحة شعر بسيطة وجذابة.

وحازت الصور التي نشرتها صفحة خبيرة التجميل ميادة هشام على إعجاب عدد كبير من الجماهير، وقالت ميادة بإنها اعتمدت على الميكاب البسيط الهادئ في لمساتها على سالي عبدالسلام، وأن هذا التعاون جاء بعد سلسلة تعاونات كثيرة مع نجمات الفن مثل (كارمن سليمان، منة عرفة، إيناس عزالدين، جورى بكر، إيمان رياض)، متمنية العمل في وقت قادم مع النجمتين أصالة وأنغام.

يذكر أن سالي عبد السلام، شاركت مؤخرًا في حملة مستشفى الثدي التابعة للمعهد القومي للأورام ٧٧٧ لتقديم الدعم لمحاربات سرطان الثدي، حرصت سالي على تبادل الحديث مع المريضات والاطمئنان عليهن والتقاط الصور التذكارية معهن.

وتقدم حاليًا برنامجا إذاعيًا على راديو 9090.

في وقت سابق نشرت سالي عبدالسلام، عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، تدوينة أعلنت بها عن تعرضها لوعكة صحية للمرة الثالثة.

وكتبت سالي: "ادعولى تاني، يا رب يطلع غلط، مع كل فرحة عيد، سبحانك! عارفة إن رب الخير لا يأتي إلا بالخير، عارفة إن كل ما تقرب من طريق الخير مليان اختبارات وبتزيد كل شوية، لتالت مرة في سنتين يا ربي، مبلحقش أوقف أدوية كام شهر وكورتيزون وحقن وكمان منها في الراس حقن كورتيزون ربنا يعلم بوجعها".

وأضافت عبدالسلام: "التشخيص تاني امبارح بعد ما شكيت الدكاترة بيقولوا رجع وبيهاجم الشعر تانى..ملوش سبب ..القلق والزعل والتوتر بيعمل كل ده.. حاولت أبطل كل ده! بس الدنيا، خدت أدوية تقلل كل ده.. مفيش فايدة.. بس بنضحك ليكم والله، إدعولي، أنا مش قادرة أخش الدوامة دى كمان مرة يا ربى وإنت تعلم".

وكانت الإعلامية سالي عبدالسلام أعلنت العام الماضي عن معاناتها مع مرض مناعي أصاب شعرها منذ ما يقرب من عام، والذي أدى إلى تساقطه بشكل كبير، كاشفة أن هذا المرض هو "الثعلبة"، إلا أنها أكدت شفاءها منه.