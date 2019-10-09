موسكو: القمة ممكنة.. ومسيرة السلام الأوكرانية تصل إلى أول عائق





رفضت أوكرانيا اليوم الأربعاء، سحب قواتها في شرقها المضطرب، قائلة للمرة الثانية هذا الأسبوع أن القصف المستمر من جانب الانفصاليين الموالين لروسيا هناك يحول دون تنفيذ اتفاق فض الاشتباك.ولكن موسكو قالت: "إن الباب ما زال مفتوحًا لعقد اجتماع جديد لزعماء روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا لمناقشة حل النزاع المستمر منذ خمس سنوات في منطقة دونباس، حيث يقول مراقبو الأمم المتحدة، إن أكثر من 13000 شخص قتل.وفي طفرة هذا الشهر، اتفق المفاوضون من أوكرانيا وروسيا والمتمردين على أن كييف ستمنح منطقة المتمردين وضعًا خاصًا وتجري انتخابات محلية هناك، وبموجب الاتفاق، فإن المقاتلين المتمردين والقوات الأوكرانية تنسحب أيضا من خط الاتصال.ولكن لا يزال من غير الواضح كيف سيتم تنفيذ أي من هذه الخطوات بالضبط، ويمكن أن يشير توقف العملية الأسهل - انسحاب القوات - إلى أن التسوية الفعلية للصراع تبقى احتمالًا بعيد المنال.وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية: "إن الانسحاب الذي كان من المقرر أصلًا يوم الإثنين ثم تأجل حتى اليوم الأربعاء، قد تم تأجيله مرة أخرى بسبب استمرار القصف من قبل المتمردين، مضيفًا أن أسبوعًا متواصلًا من الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار كان شرطًا أساسيًا.وتعليقًا على هذا التأخير، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "أن انسحابًا ناجحًا كان سيؤدي إلى بدء تنفيذ اتفاقات السلام، ولكن الأمر متروك لقادة الدول المعروفة باسم نورماندي فور ليقرروا ما إذا كان يجب المضي قدمًا في قمة تهدف إلى انهاء الصراع.وقال بيسكوف للصحفيين "دعنا نرى ما إذا كان (الانسحاب) يحدث أم لا في النهاية، (وإذا فشلت) تعرف على من يقع اللوم على الفشل".وأثار قرار الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي"، بدعم خطة السلام التي رفضتها كييف من قبل الاحتجاجات في أوكرانيا، حيث اتهمه بعض المعارضين بالاستسلام، قائلًا: إنه "لن يخون أوكرانيا أبدًا".وقال بيسكوف: "لا أحد يشكك في سيادة أوكرانيا، هذه هي القضية الداخلية لأوكرانيا.. وأوكرانيا تتعامل مع قضايا سيادتها من تلقاء نفسها".